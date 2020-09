Champions Cup - ASM. Franck Azéma : ''Nous sommes au début de cycle''

Après l'élimination de l'ASM en quart de finale de Champions cup face au Racing 92, Franck Azéma est revenu sur la prétendue fin de cycle de son équipe

Comme souvent après une défaite, les équipes se retrouvent sous le feu des critiques. C'est le cas de l'ASM cette semaine. Sur le site du club, le coach clermontois tente de se justifier sur la fin de cycle de son équipe : "Les gens ont le droit de râler et d’exprimer leur mécontentement, là aussi c’est la règle et je ne vais pas dire que l’un d’entre-nous était satisfait après ce quart de finale. Quant au cycle… on est plutôt en début de cycle qu’en fin de cycle. La moyenne d’âge de l’équipe est de 25 ans, nous avons eu beaucoup de changements à l’intersaison et le joueur le plus âgé est Sitaleki Timani… franchement je ne peux pas dire qu’il manque d’activité sur le terrain ! Il a 34 ans, c’est le seul."



Et d'ajouter " Dans notre groupe de 50 joueurs, nous avons une bonne vingtaine de joueurs expérimentés niveau international. Les gars sont dans leurs responsabilités, ils prennent les devants et de la dimension depuis le début de la saison. Ce sont des garçons qui changent de statut et sont jeunes, comme Etienne Falgoux, Arthur Iturria, Judicaël Cancoriet, Sébastien Bézy et d’autres qui continuent de tirer les autres vers l’avant : Morgan Parra, Rabah Slimani, Camille Lopez, Fritz Lee, Alexandre Lapandry ou Wesley Fofana. Là aussi, les choses doivent se mettre en place et trouver le bon équilibre." Il est vrai que maintenant la jeunesse et l'expérience forment un mélange que de plus en plus d'équipes cherchent à obtenir.

Pointé du doigt, Clermont possédait l'équipe avec la moyenne d'âge la moins élevée de tous les qualifiés avec 25 ans de moyenne.