L’émotion de Benjamin Fall, sans club depuis le début de la saison [VIDÉO]

Au chômage depuis la fin de son contrat avec Montpellier en juin dernier, Benjamin Fall recherche toujours activement un nouveau challenge. A 31ans, l’ailier n’a pas dit son dernier mot.

Les larmes de Benjamin Fall au moment d’évoquer la fin de sa carrière en disent long. "Je n’y pense pas encore", affirme l’international aux 14 sélections dans ce reportage de Stade 2. Il faut dire que chaque matin, celui qui aurait dû rejoindre le projet émiratis biterrois, s’inflige une séance dent'rainement de 3 heures par jour pour "rester en forme, et rester prêt » au cas où le téléphone sonnerait pour rejoindre « de nouvelles couleurs ou un nouveau pavillon".

Avec le soutien de sa compagne Samia Bocoum, ex-handballeuse de haut niveau, et de son préparateur physique personnel, Benjamin Fall se laisse le droit de croire à un nouveau défi. Le trentenaire l’avoue : "Tout est une question de volonté, de mental ». Et le mental, l’ancien montpelliérain en a à revendre. "J’ai confiance en moi, je sais encore ce que je peux apporter", confie-t-il à Inès Hirigoyen. "Il a un coup d’avance dans sa préparation, on va pas le mettre sur le bord de la touche parce qu’il sera déjà prêt", assure quant à lui son coach.

Trouver un club, faire parti d’un collectif, rejouer au rugby, c’est devenu l’obsession de l’ailier vainqueur du dernier Grand Chelem français. L’enfant de Lagon l’assure : s'il devait arrêter sa carrière, il aimerait que ce soit par la grande porte. Alors, qui se sacrifie pour lui offrir un contrat ?

Crédit vidéo : France TV Sport.