RUGBY. VIDEO. Vous imaginez la Rochelle perdre face à Gloucester ? C'est pourtant déjà arrivé

Ce week-end, les champions d'Europe en titre, La Rochelle, reçoivent les Anglais de Gloucester, pour les huitièmes de finales de la Champions Cup. Il y a 6 ans, ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées.

Une défaite en Challenge Cup

Aujourd'hui, le Stade Rochelais fait partie des équipes les plus performantes du Top 14, ainsi que de la Champions Cup. De plus, c'est sans doute le club ayant eu la meilleure marge de progression ces dernières années. Il y en a encore quelques saisons, les Maritimes évoluaient en ProD2, et ne rêvaient ni de titre du Brennus, ni de titre européen. En 2017, La Rochelle était une bonne équipe de Top 14, mais bien loin de ses standards habituels, ce qui explique quelques défaites. Cette même année, les noirs et jaunes avaient rencontré la route de Gloucester, en demi-finale de Challenge Cup, après avoir écarté Édimbourg en quart de finale. Les Anglais avaient gagné la rencontre 16 à 14, dans l'antre de Marcel-Deflandre, profitant de l'indiscipline des locaux. Brock James avait enfilé les pénalités, comme à son habitude, mais avait également commis l'erreur du match, qui avait plombé les Rochelais. En effet, peu avant l'heure de jeu, les Maritimes pilonnaient la ligne d'en-but anglais, sans succès, lorsque l'ouvreur australien décida d'écarter le ballon au large, ne se souciant pas de Burns qui était monté très fort, et qui avait alors réalisé une interception de plus de 80 mètres. Peu après, après que Lagrange eut réussi à passer la ligne, le score était alors de 14 à 16, mais Brock James manqua le cadre, alors que la transformation était dans ses cordes. Plus tard, à la 75 ème minute, l'ancien ouvreur de Clermont prit la responsabilité de frapper une pénalité au niveau de la ligne médiane, synonyme de victoire, mais celle-ci fuit le cadre. Avec beaucoup de regrets, les locaux s'inclinaient de deux petits points, dans un stade une fois de plus à guichets fermés. Ce week-end, les buteurs rochelais sont prévenus.

Une victoire il y a deux ans !

Malgré cette défaite en Challenge Cup, il y a 6 ans, La Rochelle a réussi à se venger en 2021, en s'imposant à Gloucester, sur le score de 16 à 27. C'était une victoire qui comptait également pour le huitième de finale de la Champions Cup, dans les mêmes configurations que ce week-end. Ce jour-là, bons nombres de joueurs qui seront présents samedi avaient été de la partie, comme Botia, Favre, Leyds, Kerr-Barlow, Sazy, Skelton, Rhules, Atonio, Wardi ou encore Alldritt. Cette année-là, les hommes de Jono Gibbes étaient allés jusqu'en finale, avant de s'incliner contre le Stade Toulousain.

