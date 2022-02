RUGBY. VIDÉO. SWOOSH ! Wainiqolo aspire l’âme des Brivistes pour un incroyable essai de 60 mètres

Visiblement vexé d’avoir glissé devant tout le stadium, l’ailier fidjien Wainiqolo a décidé de déposer quelques Brivistes pour aller à l’essai.

Ce samedi 26 février, l’ailier Jiuta Wainiqolo a fait une demonstration de grande classe. En Corrèze, il inscrit un essai de grande classe pour ramener les siens au score à la demi-heure de jeu. Après une passe de Cheslin Kolbe, le Fidjien trébuche. Et la réaction d’orgueil fut plus que bénéfique pour le RCT. À peine remis sur ses pattes, le trois-quart rouge et noir élimine 5-6 défenseurs brivistes pour foncer en Terre promise. Pour son 13ème match, il inscrit sa deuxième réalisation sous la tunique au brin de muguet. VIDEO. La relance fantastique de ''Captain'' Antoine Dupont pour l'essai de Willemse

Encore un exploit individuel, cette fois il est signé Jiuta Wainiqolo ! Toulon revient contre le cours du jeu ⚔️#CABRCT pic.twitter.com/4yvO5GGXtD February 26, 2022

“Aux Fidji, tout le monde connaît Toulon.” C’est ce qu'affirme le jeune fidjien dans un entretien accordé à La Marseillaise. Mais que le joueur ne s’inquiète pas, car au vu de ses performances tout le monde doit connaître Wainiqolo sur la Rade. Le jeune septiste impressionne de plus en plus dans le sud de la France. À la suite du match contre Castres début février, son manager Franck Azéma confiait : “Il a encore des points à améliorer. Cependant, sa complicité avec le triangle arrière est de plus en plus visible. Il monte en régime.” On attend donc de voir si l’ailier parviendra à réitérer ses performances. Une perspective qui ravira les amateurs de beaux gestes et les supporters du RC Toulon. Top 14 - Qui est Jiuta Wainiqolo, tout juste champion olympique et futur ailier du RCT ?

Par ailleurs, le joueur avait déjà fait étalage de ses qualités de vitesse et de résistance aux plaquages. En juillet 2021 durant les JO de Tokyo, le joueur avait inscrit un essai démentiel en finale de l’épreuve de rugby à 7. Quelques minutes après son exploit, il se baladait avec l’or autour du cou à seulement 22 ans.