RUGBY. VIDEO. Pénalité à 45 mètres en coin ? Pas de soucis, Big Ben s'en charge !

À presque 150 kg sur la balance, Ben Tameifuna est certainement un des joueurs les plus lourds du monde. Eh pourtant, il n'en demeure pas moins technique, même dans le jeu au pied !

Le prochain buteur de l'UBB ?

Si Matthieu Jalibert est un excellent buteur, que Matéo Garcia prend la relève derrière ou encore que Maxime Lucu est capable d'assurer l'essentiel, l'UBB a peut-être trouvé un nouveau botteur. Son nom ? Ben Tameifuna. Sa spécialité ? Les pénalités lointaines !

Comme de nombreuses fois après les entraînements, Ben Tameifuna s'amuse, avec les trois quarts, à buter pendant de longues minutes. Eh figurait vous que, l'habit ne fait pas le moine, car ce dernier est plutôt à l'aise dans l'exercice.

Sur une vidéo publiée par l'UBB via leurs réseaux sociaux, et TikTok en particulier, nous pouvons voir Big Ben tenter une pénalité de plus de 40 mètres, et bien en coin.

Résultat ? Une qualité de frappe parfaite, un équilibre digne des plus grands réalisateurs du monde et le ballon passe entre les perches.

Si ce grand gaillard ne parait pas vraiment technique au premier abord, il reste pourtant un formidable joueur de ballon, capable de passes sur le pas, et même sauté. Il s'avère aussi efficace dans le jeu au pied, nous vous mettons la vidéo.

Il y a quelques années de cela, en 2018, nous avons déjà publié une vidéo de ce dernier, sous les couleurs du Racing 92, en train de s'essayer au tir au but.

Décidément, les saisons passent et la technique de Tameifuna se perfectionne dans ce domaine. Patience, encore un peu de temps et nous le verrons prendre les points au lieu de la mêlée !

Tu veux regarder les premiers pas d'Antoine Dupont au rugby à 7 ? Horaires, chaîne, adversaires : on te dit tout !