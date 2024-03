RUGBY. VIDÉO. Lopez découpé, Alldritt espiègle, etc. Ce Bayonne - La Rochelle était imprévisible !

Pour la 19ᵉ journée de Top 14, une formation de La Rochelle retrouvée se déplaçait sur la terre sainte de Bayonne, le stade Jean Dauger.

“On y a échappé belle !” Voilà ce qu'ont dû se dire les fans de l’Aviron Bayonnais après leur courte victoire face au Stade Rochelais (13-12). Ce samedi 23 mars, les hommes de Ronan O’Gara ont bien failli arracher une victoire d’anthologie à Jean Dauger, pour la 19ᵉ journée de Top 14.

RUGBY. Pas de répit en Top 14 : La Rochelle mise sur ses internationaux pour dompter Bayonne

Durant une bonne partie de la rencontre, l’Aviron Bayonnais a dominé les débats. Néanmoins, les coéquipiers de Guillaume Rouet ont eu du mal à concrétiser leurs actions. Pour cause, la défense rochelaise a été particulièrement agressive et appliquée, comme on a pu le voir ces dernières semaines. Du côté de La Rochelle, la résilience des visiteurs aura été remarquable, d’un point de vue réalisme offensif.

Alldritt malin avec La Rochelle

Avec un style de jeu retrouvé sans le ballon, les visiteurs sont restés fanny jusqu’en fin de match. Un essai de Judicaël Cancoriet les relance dans la partie à la 68ᵉ. Par ailleurs, l’ancien troisième ligne clermontois s’était illustré dans le début du second acte par une belle cartouche, dans les règles, sur Camille Lopez (42ᵉ).

Autre réalisation rochelaise, Grégory Alldritt est venu ramener les siens à un petit point des locaux à la 73ᵉ minute de jeu. Déjà impliqué sur le premier essai, avec une belle passe après-contact, il relance définitivement le Stade Rochelais dans la course à une victoire en mode diesel dans le Pays Basque. Toujours dans les bons coups, le troisième ligne a su profiter intelligemment de la baisse de régime de ses adversaires.

RUGBY. Top 14. Une prolongation très longue durée pour Grégory Alldritt ''afin de gagner des titres'' !

Néanmoins, la botte d’Antoine Hastoy a failli à son devoir, à deux reprises. Dans un premier temps, l’ouvreur n’a pas réussi à transformer le premier essai des siens. Ensuite, il rate la pénalité de la gagne à la 78ᵉ minute de jeu en trouvant le poteau.

Bayonne a eu chaud !

Si le réveil tardif du Stade Rochelais n’a pas été récompensé, la baisse de régime de l’Aviron Bayonnais a failli être punie. Après un unique essai de Tevita Tatafu à la 10ᵉ minute de jeu, les locaux n’ont fait que buter sur une solide défense rochelaise. Ils n’ont réussi qu’à grappiller quelques points au pied via Camille Lopez, auteur d’un 100 %.

VIDÉO. TOP 14. D’une charge rageuse, le cubique Tevita Tatafu envoie bouler la première ligne du LOU

En manque d’inventivité offensive malgré une copie assez propre dans l’ensemble, l’Aviron Bayonnais a failli se faire punir par la supériorité physique du camp adverse. Après la rencontre, Camille Lopez a déclaré que lui et les siens avaient été “très très chanceux” en conférence de presse et a pointé du doigt un groupe qui a commencé à subir physiquement en deuxième période.