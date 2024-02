RUGBY. Top 14. Une prolongation très longue durée pour Grégory Alldritt ''afin de gagner des titres'' !

Le 3e ligne du XV de France Grégory Alldritt a prolongé jusqu'en 2029 avec La Rochelle. Le capitaine des Bleus veut encore gagner des titres avec les Maritimes.

TOP 14. Vers le plus long contrat du monde pour le capitaine des Bleus Greg Alldritt (La Rochelle) ?C'était dans les cartons depuis quelques jours. C'est désormais officiel ou presque. Selon les informations de L'Equipe, le troisième ligne du XV de France Grégory Alldritt a signé une prolongation de contrat avec le Stade Rochelais. Un engagement longue durée qui en dit long sur l'attachement du joueur et la confiance du club.

A La Rochelle depuis 2017, il a pris la décision de rester au moins jusqu'en 2029 ! "J’adore cette ville et ce club à qui je dois beaucoup", a-t-il confié à nos confrères. Après avoir remporté deux fois de rang la Champions Cup, Alldritt est loin d'être rassasié.

Il veut encore revivre ces moments de joie et de communion avec les supporters. "Je sens que le club n’est jamais satisfait. Il veut toujours gagner plus et continuer à grandir. Ça me plaît bien sûr. C’était évident pour moi de continuer avec La Rochelle afin de gagner des titres".

Après plusieurs échecs en finale du Top 14, les Rochelais ont à coeur de soulever le Brennus pour la première fois. Ils sont aussi en course pour un troisième titre en Champions Cup malgré un début de compétition compliqué.

De son côté, Grégory Alldritt soigne une blessure au genou contractée face à l'Ecosse lors de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Toutes les précautions sont prises avec le capitaine par intérim des Bleus.

Il n'a pas été retenu pour la rencontre face à l'Italie programmée ce dimanche à 16h à Lille. Un match important pour les Tricolores qui doit leur servir à monter en puissance en vue de la fin du Tournoi.

Alldritt, qui avait fait une pause avec le rugby au sortir de la Coupe du monde, va très certainement faire son retour pour les matchs contre le Pays de Galles et l'Angleterre. Sa présence est un énorme plus pour les Bleus par son activé ballon en main (21 courses,) mais aussi en défense. Avec 27 plaquages, il est un des meilleurs plaqueurs du 6 Nations.