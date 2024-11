RUGBY. VIDÉO. Kinghorn, Russel, etc. La ‘Scottish Dream Team’ régale lors d’Écosse - Australie

L’Écosse a conclu son année 2024 de la meilleure des manières avec une belle victoire face à l’Australie et plusieurs essais de grande classe.

C’est l’avant-dernier match de l’Autumn Nations Series 2024. À Murrayfield, l’Écosse veut conclure une année contrastée par une bonne note. En face, l’Australie veut affirmer son regain d’énergie depuis le début de l’automne. Ce dimanche 24 novembre, ce sont pourtant bien les coéquipiers de Finn Russell qui se sont imposés (27-13).

L'Australie épuisée

En première période, les deux camps se sont relativement tenu en joug, sans tirer. Les Écossais ont pu inscrire leurs premiers points à la 22ᵉ minute de jeu par l’intermédiaire de Sione Tuipulotu. Un essai accordé par l’arbitre, mais qui n’est pas valide de l’avis de tous. Certains estimant que le centre britannique a entamé sa course avant qu’il en ait le droit.

🎯 Incredible line-out dart sees @Scotlandteam score their first of the afternoon via Sione Tuipulotu!
#AutumnNationsSeries | #SCOvAUS

Cependant, c’est bien l’Écosse qui a dominé la première partie de rencontre. Malheureusement pour eux, ils ont souffert (encore une fois) d’un manque de réalisme certain. Ce dernier leur a empêché de repartir au vestiaire avec une avance plus large. Score à la mi-temps : 7 - 3.

L'Écosse débridée en seconde période

Imprécis et indisciplinés, les Wallabies redonnaient régulièrement le cuir à leurs adversaires. À la 50ᵉ minute de jeu, Blair Kinghorn était proche d’envoyer Ben White sur orbite qui tentait d’aller à l’essai avec un jeu au pied, mais l’Australien Tom Wright l’arrêtait avec un coup d’épaule. L’officiel de match affirmait alors qu’il n’y avait aucune faute.

Loin d’être d’accord avec l’interprétation de Chris Busby, les locaux ont utilisé leur frustration pour permettre à Duhan van der Merwe d’inscrire le second essai des siens. L’ailier recordman du XV du chardon a profité d’une magnifique séquence des trois quarts écossais pour inscrire son 30ᵉ essai en 44 sélections.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 @ScotlandTeam stretch their lead once more with a try through their top-try-scorer, Duhan van der Merwe!
#AutumnNationsSeries | #SCOvAUS

À la 67ᵉ minute de jeu, l’Écosse a signé un essai en première main magnifique. De l’alignement écossais, le cuir est transmis à la ligne de trois-quarts. Au moment où il se fait plaquer, Huw Jones a transmis le ballon à Darcy Graham qui a éclipsé la défense australienne avec une percée fulgurante. Ensuite, le troisième ligne Josh Bayliss a fini le travail en puissance.

🪿 Goose step, fend and bounce! Unreal finish from Josh Bayliss!



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Graham and Bayliss combine for a incredible score!
#AutumnNationsSeries | #SCOvAUS | @ScotlandTeam

À peine trois minutes plus tard, une nouvelle action de classe mondiale a illuminé Murrayfield, avec un essai de Finn Russell. L’ensemble des arrières continuaient de multiplier les offload spectaculaires après une course tranchante de Duhan van der Merwe, puis l'ouvreur a plongé dans l'en-but. Enfin, l’ailier néo-capé Harry Potter sauvait l’honneur de l’Australie avec un essai à la finition impressionnante, mais qui ne changeait rien à l’issue du match.

✌️ Two in two for @ScotlandTeam!



🪄 Magician Finn Russell dots over after a quality passage from the boys in blue!
#AutumnNationsSeries | #SCOvAUS

🧙‍♂️ You're a wizard, Harry! (Sorry, couldn't resist)



🇦🇺 @Wallabies flying winger Harry Potter dots down with merely centimetres spare in the in-goal!
#AutumnNationsSeries | #AUSvSCO

