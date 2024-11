RUGBY. Un come-back de Finn Russell en France ? Deux clubs en embuscade

À peine un an après son arrivée à Bath, Finn Russel affole le marché. 5 clubs sont sur le coup, dont le Stade Français et le Racing 92.

Et si Finn Russell faisait son grand retour en Top 14 ? Parti à Bath il y a tout juste un an, l’ouvreur écossais de 32 ans (81 sélections) suscite déjà les convoitises. Selon Rugbypass, pas moins de cinq clubs seraient sur le coup, dont deux bons vieux rivaux du championnat français : le Racing 92 et le Stade Français.

Russell, toujours au top

Malgré son exil anglais, Russell n’a rien perdu de sa superbe. Il continue de régaler sous le maillot de l’Écosse, comme en témoigne son 100 % au pied contre les Springboks (5 pénalités sur 5). De quoi rappeler aux gros clubs européens que le magicien écossais n’a pas rangé ses baguettes.

Retour au Racing ?

Le Racing 92, où Russell a déjà fait vibrer les supporters entre 2018 et 2023, serait prêt à le reprendre. Mais attention, son retour dépendra du sort d’Owen Farrell, dont le contrat s’achève en 2026.

Une rumeur renforcée par une image aperçue à Murrayfield, où Russell aurait échangé avec Laurent Travers, président du Racing. Coïncidence ? Peut-être, mais on sait comment ces choses-là commencent...

Les autres prétendants ne lâchent rien

Le Stade Français n’est pas en reste et aimerait bien doubler le Racing sur ce coup. Mais ce ne sont pas les seuls. Les Saracens, habitués à empiler les stars, et les Urayasu D-Rocks (équipe nippone de son ancien pote Greig Laidlaw) auraient également des vues sur lui. Enfin, Bristol, avec son milliardaire Steve Lansdown aux manettes, rêve d’associer Russell à Tom Jordan, qui a récemment fêté sa première cape avec l'Écosse.

6 NATIONS. Finn Russell est-il vraiment le Messi du rugby ? Cette similitude étonnante avec le Ballon d’Or

Un transfert compliqué ?

Mais attention, le dossier est loin d’être simple. D’abord, il y a le salaire de Finn Russell : environ 1,4 million d’euros par an. Autant dire que ça pique. Qui serait prêt à casser sa tirelire pour racheter une partie de son contrat ? Ensuite, il y a l’âge. En juin 2026, Russell aura 34 ans. À quel niveau sera-t-il à ce moment-là ? Et surtout, pourra-t-il encore enchaîner sur une ou deux saisons à un tel rythme ?

Verdict à suivre

Pour l’instant, rien n’est fait, mais une chose est sûre : la saga Finn Russell ne fait que commencer. Racing, Stade Français, ou autre destination exotique ? Les paris sont ouverts, et les enchères risquent de monter dans les mois à venir.