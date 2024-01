RUGBY. VIDÉO. Eddie Jones au pilori ! La gifle des Wallabies à la RWC 2023, bientôt en série

La chaîne australienne Stan. diffusera une série racontant le cauchemar des Wallabies lié à la RWC 2023, de la préparation à l’élimination.

Frapper quelqu’un qui est déjà à terre, ce n’est pas très courtois. Pourtant, la chaîne australienne Stan. a décidé de narrer l’épopée désastreuse des Wallabies lors de la Coupe du monde 2023, en France. La diffusion débutera le 22 février prochain.

Si cette série vous intéresse, sachez qu’aucune information n’a été donnée sur une éventuelle diffusion à l’étranger. Si vous vous demandez l’intérêt de cette série, sachez que Stan. y a réfléchi avant vous et semble choisir un angle aiguisé et atypique : raconter avec ironie (et une pointe de moquerie) le voyage en enfer des Wallabies.

Les Wallabies, risée du rugby mondial ?

Dans sa bande-annonce parue le 28 janvier dernier, la chaîne australienne a mis le paquet. Sur les 2 minutes de trailer, elle ne tient pas 40 secondes avant d’annoncer le désastre aux non-initiés. Ce dernier se conclut même pas l’affirmation suivante : “En 2023, les Wallabies avaient leur chance d’écrire l’histoire… Mais ils sont allés en enfer et ça continue.”

The Wallabies like you've never seen them before. Immerse yourself inside the world of Australia's national team in the Stan Original Documentary Series, The Wallabies: Inside Rugby World Cup 2023, premiering February 22, only on Stan. 🏉 #WallabiesDoco #StanOriginals pic.twitter.com/bXxFsFLYdW — Stan. (@StanAustralia) January 28, 2024

Ainsi, le court montage met en avant des phrases chocs venant de la bouche d’Eddie Jones, sélectionneur des Wallabies à ce moment-là. On y entend notamment l’ancien patron du XV de la Rose dire : “Vous devez donner beaucoup au jeu, mais le jeu ne vous aime pas.”

On y voit également l’entraîneur australien menacer ses joueurs avec un aiguillon électrique pour bovin, soit une perche envoyant des décharges électriques, afin de les inciter à courir plus vite et en criant “Bang !” pour imiter la dite décharge. Eh oui, vous avez bien lu, pas besoin de revenir au début du paragraphe. (On se demande vraiment comment cette Coupe du monde a pu mal se passer.)

Le documentaire n’épargne pas non plus son sélectionneur au sujet de ses supposés liens avec le rugby japonais. Entouré d’une musique de film d’action, on y entend Eddie Jones affirmer qu’il “ne sait pas de quoi (le journaliste) parle”, quand il lui demande s’il a déjà signé son contrat avec les Brave Blossoms.

Par la suite, l’extrait propose des montages de mines déconfites et de déclarations au bord de la dépression de cadres de la sélection durant le mondial en France, comme James Slipper, Michael Hooper ou encore Carter Gordon. Le demi d’ouverture explique même qu’il avait l’impression de “foncer à pleine vitesse dans un mur de brique”, suivi d’une charmante image d’un caramel fidjien sur sa personne.

