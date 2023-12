AUSTRALIE RUGBY. Panique aux Wallabies, leur Facteur X fuit le XV et change de sport

L’Australie peut grincer des dents, Mark Nawaqanitawase change de code et quitte les Wallabies pour aller au rugby à XIII.

Visiblement, quand le bateau coule et que le commandant n’est plus là, même les meilleurs matelots peuvent quitter le navire. En Australie, c’est ce qui est en train de se passer, ce mercredi, avec la nouvelle autour du trois-quarts Mark Nawaqanitawase. En effet, il aurait accepté de changer de code pour passer du rugby à XV à son équivalent à XIII.

Mark Nawaqanitawase, le Wallaby file au XIII

Ainsi, selon The Roar, l’ailier “se rapproche d’une signature d'un contrat de deux ans avec le poids lourd de la LNR, les Roosters de Sydney.” Selon le média australien, les dialogues sont bien avancés. L’officialisation pourrait se faire dans les prochaines heures.

Comme principale raison de son changement de code, le joueur toucherait un salaire confortable de 600 000 dollars australiens par an, soit environ 365 900 euros. De plus, la fédération australienne ne pourrait pas surenchérir, elle qui a déjà investi massivement sur Joseph Suaalii.

Si vous ne connaissez pas ce joueur, c’est normal. Joseph Suaalii est une pépite du rugby à XIII qui terrorise les terrains de NRL depuis 2021, à seulement 20 ans. Sous le giron du rugby à XV, ce dernier touchera un salaire de 975 000 euros par an pour un contrat de trois ans, débutant fin 2024.

Une telle somme en fait l’un des joueurs les mieux payés au monde. Elle prolonge aussi la politique de la fédération australienne, qui consiste à voler un joueur star du XIII (bien plus populaire que le XV en Australie) pour devenir la vitrine de sa sélection. Un deal qui n’a pas toujours porté ses fruits. À l’image du transfert d’Israël Folau du XIII au XV, qui s’est conclu par un licenciement suite à des propos homophobes réguliers de son joueur.

Mauvais calcul au pays des kangourous ?

Cependant, les Wallabies semblent bien dans la panade avec ce deal. En effet, Mark Nawaqanitawase est sans conteste le trois-quart le plus dangereux de l’île-continent. Avec 6 essais inscrits en 11 matches, le joueur d’origine fidjienne, par son père, avait tout pour être une étoile montante du rugby à XV australien.

Son arrivée aux Sydney Roosters a pour but de compenser le départ d’un crack du XIII vers le rugby à XV. Eh oui, le principal facteur X des Wallabies arrive en remplacement de… Joseph Suaalii, ancien joueur des Sydney Roosters qui rejoint les quinzistes pour un salaire faramineux, comme précisé plus haut.

De plus, rien ne présage que Joseph Suaalii réussira au rugby à XV, un sport qu’il n’a jamais joué, même s’il avoue fortement l’apprécier et en regarder. Alors que, au contraire, Mark Nawaqanitawase a fait ses armes chez les treizistes, puisqu’il a pratiqué cette discipline durant une grande partie de sa jeunesse. En bref, les Wallabies devraient mettre la main sur un gros morceau, mais attention cependant à ne pas miser sur le mauvais cheval (pour bien plus cher), car en 2027, l’addition pourrait être salée…

