TRANSFERT. Million Dollar Baby ! Les Wallabies cassent la tirelire pour s'offrir LE dernier prodige du XIII

Sur la pente descendante, les Wallabies ont sorti le carnet de chèques pour s'offrir le prodige du XIII que tout le monde s'arrache : Joseph Suaalii (1m96 pour 98kg).

Souvenez-vous ! Il y a quelques saisons, la star de la NRL Kalyn Ponga était l'objet de toutes les convoitises : les All Blacks comme les Wallabies le voulaient à tout prix mais finalement, l'arrière de 24 aujourd'hui avait prolongé avec les Knights de Newcastle et continué de faire le bonheur du meilleur championnat du monde. Alors, les Australiens ont par la suite tenté autre chose, comme de rapatrier à XV l'ancienne machine à marquer des Storm de Melbourne, Suliasi Vunivalu, pour s'offrir un facteur X à l'aile. Problème, malgré des qualités athlétiques hors du commun (1m92 pour 99kg), le joueur d'origine fidjienne jongle de blessures en difficultés d'adaptation et n'est pour l'heure, pas dans les (premiers) plans d'Eddie Jones pour le Mondial en France qui se profile.

Pas désespérés pour autant, les Gold and Green viennent cette fois de réussir un coup à la hauteur de Ponga, sur le papier. Véritable star montante de la NRL, le rookie Joseph Suaalii, 17 essais en 27 matchs de NRL, était pisté de près par les meilleurs clubs du championnat mais aussi le XV. Et celui qui a fait ses débuts à 17 ans chez les professionnels semble être prêt à changer de code et tenter l'aventure des Wallabies. En effet, selon la presse locale, l'international samoan à XIII serait sur le point d'accepter un contrat de près de 5 millions de dollars australiens sur 3 ans (près de 3 millions d'euros), de 2024 à 2027. Ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire de Rugby Australia, devant les stars actuelles comme Michael Hooper ou Taniela Tupou. Un énorme coup, qui fait néanmoins ressortir une question : mais d'où provient tout cet argent, alors que la fédération australienne bat de l'aile ?