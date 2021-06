Suliasi Vunivalu, le phénomène du XIII qui rêvait d'un destin chez les Wallabies.

Finalement, il saute le pas, et s’engage avec les Queensland Reds pour 2021 afin de participer au célèbre championnat de Rugby à XV, le Super Rugby. L’ancien Wallabies, Tim Horan commente en des termes élogieux ce changement de cap : "Cela va lui prendre du temps de s’adapter au XV, mais il le fera plus vite que ce que l’on pense." Avant de poursuivre. "Si j’étais son coach, je lui donnerais des instructions stricts dans certaines parties du terrain. Mais une fois l’attaque lancée et la moitié du terrain franchi, je lui laisserais plus de liberté (...) C’est un athlète dont le Super Rugby a besoin."

Des débuts en fanfare

Et ses débuts avec les Reds, alors ? Ils sont retardés par la crise du Covid et un regrettable problème extrasportif qui lui vaudra une suspension. Néanmoins, Suliasi Vunivalu finit par s’imposer avec la franchise de Brisbane au bout de quelques semaines d'acclimatation. En effet, il est titularisé pour les trois dernières rencontres de la formule remodelée du Super Rugby Australia. Il en profitera même pour marquer un essai décisif lors d’une rencontre au sommet contre les Brumbies. Néanmoins, c’est véritablement depuis quelques semaines et l’ouverture du SuperRugby Trans-Tasman que l'athlète (1m92 pour 99kg) explose avec les Reds. Dès la première journée face aux Highlanders, tout le monde prend la dimension de sa souveraineté dans les airs, qui lui permit d’être à la réception de deux coups de pied millimétrés pour plonger dans l’en-but adverse.