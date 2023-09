COUPE DU MONDE. Australie. Comment les Wallabies sont-ils devenus aussi faibles ?

Après leur lourde défaite face au Pays de Galles (40-6) ce dimanche. Les Australiens sont quasiment éliminés du mondial, dès les phases de poule, pour la première fois de leur histoire.

Les coéquipiers de Samu Kerevi ont encaissé 40 points face à une équipe galloise qui semblait en grande difficulté avant la Coupe du Monde. Une terrible déconvenue qui met presque fin aux espoirs de qualification en quart de finale des Australiens, avec un destin qui repose entièrement sur les joueurs fidjiens (qui doivent obtenir 5 points en deux matchs face au Portugal et à la Géorgie).

Un contenu très pauvre

Au-delà de la défaite, les Australiens ont proposé très peu de choses lors de cette Coupe du Monde. Pourtant, avec une ligne arrière composée de joueurs comme Marika Koroibete, Jordan Petaia ou encore l’ailier Mark Nawaqanitawase (rare satisfaction du mondial), on pouvait s’attendre à plus d’initiatives sur les extérieurs.

Les Wallabies ont fait beaucoup trop de fautes de mains, avec des joueurs qui se sont montrés indisciplinés et maladroits. Ce qui ne leur a absolument pas permis de lancer leurs attaques et surtout d’enchaîner les temps de jeu.

On pourrait également évoquer la conquête et en particulier la mêlée, à l’image du match face aux Gallois, qui ont récolté un grand nombre de pénalités sur ce secteur de jeu. Des avants australiens qui ont souffert des absences du pilier Taniela Tupou et du rochelais Will Skelton, fraîchement nommé capitaine par Eddie Jones.

Eddie Jones sous le feu des critiques

Annoncé comme l’homme providentiel par la fédération australienne après le limogeage de Dave Rennie, Eddie Jones effectue des changements radicaux dès son arrivée.

L’ancien sélectionneur de l’Angleterre décide de donner le capitanat au seconde ligne Will Skelton et d’installer de nombreux jeunes joueurs dans l’effectif. Un turnover réalisé très rapidement, qui prive des joueurs comme Quade Cooper et Michael Hooper d’une Coupe du Monde en France.

Avec un niveau de jeu très faible et un manque cruel de leaders, les choix d’Eddie Jones sont pointés du doigt par la presse australienne :

‘’Les Wallabies paient au prix fort leur décision d’avoir réembauché Eddie Jones’’ pour The Australian

‘’Jones doit partir’’ titre le quotidien The Sydney Morning Herald

Des critiques des médias, mais aussi des anciens internationaux comme Drew Mitchell dans le podcast ‘’The Good, The Bad & The Rugby Australia podcast’’.

‘’On a besoin qu’il explique ses décisions aux supporters. Pourquoi il ne nous justifie pas son choix de prendre Quade (Cooper). Pourquoi Michael (Hooper) n’est pas là ? Maintenant on voit le résultat de ne pas prendre ces joueurs.’’

Concurrence avec le rugby à 13

Certes, l’Australie est une nation majeure du rugby mondial avec deux Coupes du Monde en 1991 et 1999. Mais depuis la finale de 2015 face aux All Blacks, les Wallabies n’arrivent pas à remplacer la génération des Matt Giteau, David Pocock, Adam Ashley-Cooper, Will Genia…

Un effectif qui a du mal à se renouveler face à la concurrence d’autres sports, plus particulièrement du rugby à 13. Les jeunes australiens sont sûrement plus attirés par une équipe qui reste sur 3 titres mondiaux lors des 3 dernières éditions (2021, 2017 et 2013). Et surtout par des clubs qui disputent un championnat hyper attractif : la NRL.

Les clubs de rugby à 15 australiens ont souffert de la pandémie du Covid, combinée à la perte des équipes sud-africaines en Super Rugby (qui disputent désormais l’URC face aux équipes irlandaises, écossaises, galloises et italiennes).

Le niveau des franchises historiques comme les Waratahs, les Reds ou les Brumbies a nettement baissé, ce qui influe forcément sur la sélection nationale.

Il restera un match de poule à disputer pour les Wallabies face à une valeureuse équipe du Portugal, dans une compétition déjà ratée pour une équipe de ce standing.