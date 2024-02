RUGBY. VIDÉO. Contrée, l’Angleterre foire une transfo' inratable (c’est pire que le ''Kolbe Gate'' sur Ramos)

Ce samedi 10 février, George Ford a été à l’origine d’une situation embarrassante pour l'Angleterre, avec une transformation contrée par le pays de Galles.

C’est une situation où l’on se sent (sûrement) un peu bête. Dans le cadre de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations, l’Angleterre jouait son premier match à Twickenham. Face à un pays de Galles en pleine reconstruction, elle souhaitait s’affirmer.

Néanmoins, les débats ont été plus compliqués que prévu, notamment en première période. Preuve en est, l’ouvreur George Ford a laissé filer 2 points bêtement lors de la transformation de l’essai de Ben Earl.

À la 21ᵉ minute, le demi d’ouverture des Sale Sharks est face aux perches. À seulement quelques mètres de l’en-but adverse, il prend quelques pas d’élan, s’arrête et fait un léger pas en diagonal.

Rapidement, les Gallois montent comme des flèches. L’Anglais ayant avancé, ils ont le droit de venir au contre. N’arrivant pas à croire que George Ford ait pu commettre une boulette pareille, l’ailier Rio Dyer s’arrête dans un premier temps, néanmoins le vétéran George North ne laisse pas cette occasion filer et tape dans la gonfle. C'est aussi à ça que servent les anciens, non ?

Avec cette boulette, George Ford n’arrange pas ses affaires. Pour rappel, l’ouvreur est dans la balance pour succéder à Owen Farrell, le temps de sa pause internationale (voire plus si affinités). En concurrence avec Marcus Smith, ce type d’erreur arrange les affaires du rugbyman des Harlequins.

Le contre, un timing que d’autres n’ont pas ?

Cette scène surréaliste rappelle le dernier contre-observé au niveau international, lors d’une compétition majeure. Il s’agit de celui de Cheslin Kolbe sur Thomas Ramos en quart de finale de la dernière Coupe du monde. En la faveur de Thomas Ramos, sa transformation était bien plus compliquée à mettre et nécessitait sans doute une routine plus complète.

D’autant plus, encore de nombreux mois après, la validité ou non de la transformation contrée de Thomas Ramos est un débat sans fin. Quelque temps après, ce “Kolbe Gate” fait encore parler dans les bars et autres buvettes. Au moins, on peut désormais se rassurer en disant que d’autres ont fait pire (et en plus, ce sont des Anglais). De quoi apaiser les cœurs…

