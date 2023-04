VIDEO. Champions Cup. La transformation impressionnante à la Dan Carter d'Owen Williams contre les Saracens

Le buteur des Ospreys, Owen Williams transforme un essai par un incroyable coup de pied du bord de touche malgré le vent, lors du 8e de finale de Champions Cup face aux Saracens.

Le vent n'a pas arrêté de souffler sur Londres et sur le StoneX Stadium des Saracens. Mais cela n'a pas déconcentré nos buteurs du jour, au contraire ! Pour le 8e de finale de la Champions Cup, les coéquipiers de Farrell recevaient les Gallois des Ospreys. Soleil et supporters étaient au rendez-vous. Toutes les conditions étaient réunies pour que l'on assiste à un grand match. Seul petit bémol, les bourrasques qui auraient pu perturber la rencontre. Mais les buteurs, qui étaient respectivement Owen Farell (Saracens) et Owen Williams (Ospreys) n'ont jamais raté la cible. Un 6 sur 6 pour l'ouvreur anglais et un 4 sur 4 pour le Gallois. Seulement, l'ouvreur des Ospreys voulait prouver que c'était lui le meilleur des Owen. Et il a transformé par un incroyable coup de pied l'essai de son centre à la 24e minute, grâce à un superbe effet sur le ballon. Il récidivera à la 46e sur une pénalité au quarante mètres. Malgré les belles performances au pied, les Ospreys ont été battus en terre anglaise 35 à 20.

Pour les quarts de finales de la Champions Cup, les Saracens affronteront la Rochelle ce dimanche 9 avril.