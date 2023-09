RUGBY. Suivez en direct la demi-finale entre la France et la Nouvelle-Zélande à la Coupe du monde militaire !

Ce dimanche à 18h, la France retrouve la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la coupe du monde militaire. Les Bleus ont dominé leur groupe.



Ce dimanche à 18h, la France retrouve la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la coupe du monde militaire. Un avant-goût du match d'ouverture du Mondial pour les supporters présents à Rennes au Stade du Commandant Bougouin. La Bretagne accueille la 4e édition du Championnat du monde militaire de rugby, vous y serez ?L’équipe de France militaire, qui regroupe les meilleurs joueurs de l’Armée de l’Air, de la Marine Nationale, de la Gendarmerie et de l’Armée de terre, a réalisé un superbe parcours.



Les Tricolores ont terminé à la première place de leur groupe après des victoires sur l'Australie (31 à 8), le Japon (59 à 3) et les Pays-Bas (125 à 3).





Tandis que l'autre demie oppose les Fidji et la Grande-Bretagne, les hommes de Laurent Sclafer retrouveront les Néo-Zélandais dans un choc qui promet de faire des étincelles.

Au-delà des performances françaises, cette 4e édition est un vrai succès populaire. "On avait bien entendu réparti les matches pour que l’attractivité de l’affiche soit en adéquation avec la jauge des stades pour ne pas mettre nos clubs en difficulté mais nous sommes en train de battre des records d’affluence dans tous les stades avec plusieurs rencontres jouées à guichet fermé. C’est un très gros succès populaire pour la Bretagne", a commenté Fabrice Quénéhervé, le Président de la Ligue Régionale de Bretagne, via le site de la FFR.



La compétition s’achèvera le 10 septembre à Vannes avec la finale, soit deux jours après le coup d'envoi du Mondial à XV. "Le fait de démarrer la saison avec un tel temps fort qui mobilise les clubs avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde, impulse une dynamique dans notre territoire. C’est vraiment fantastique."



Si la ville de Nantes est administrativement située dans la région Pays de la Loire, nul doute que les supporters bretons s'y rendront à l'occasion de la Coupe du monde. En effet, le Stade de la Beaujoire accueillera quatre matchs Irlande/Tonga, Pays de Galles/Géorgie et Japon/Argentine.