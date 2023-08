La Bretagne accueille la 4e édition du Championnat du monde militaire de rugby, vous y serez ?

La Bretagne accueillera la quatrième édition du Championnat du monde militaire de rugby à XV du 16 août au 10 septembre.

Hissez haut le drapeau breton “Gwenn ha Du” au lever des couleurs car la Breizh est en fête. Si aucun match de la Coupe du Monde 2023 n’aura lieu dans la région, l'ovalie va pourtant y faire un détour, en préambule du plus grand tournoi mondial. Un menu alléchant avec du rugby sur tout le territoire breton durant un mois de compétition, mobilisant pour l’occasion près de 2000 bénévoles et une trentaine de clubs amateurs. Douze sélections vont se disputer le titre suprême dans un format particulier puisque l’ensemble des rencontres se déroulera dans pas moins de 26 stades différents. Crédit image : Twitter @W_D_R_2023



De Saint Malo à Plouzané, de Quimper à Fougères en passant par Auray ou encore Landivisiau, il y en aura pour tout le monde (enfin tous les Bretons). Avec un dénouement final à la Rabine de Vannes, le club moteur de cette région, en plein essor rugbystique. C’est une belle et juste récompense pour le rugby breton qui va voir s'affronter sur ses terres des militaires venus des quatre coins du monde, au rythme envoûtant des fameux Biniou Kozh. De quoi ravir le président de la ligue bretonne, Fabrice Quénéhervé, à l’initiative du projet. Cet ancien officier de la Marine avait ciblé cet évènement depuis la dernière édition en 2019 au Japon. Sa candidature a trouvé preneur et voit désormais le jour.



La cérémonie d’ouverture aura lieu le 16 août à Pontivy. Cette journée festive sera ponctuée de nombreuses animations dont le défilé militaire de présentation des effectifs. Il sera également possible d’observer l'atterrissage de parachutistes pour entamer la tête dans les étoiles ce tournoi mondial. Enfin, le bal rugbystique s’ouvrira avec une rencontre de gala qui aura lieu à 17h au stade du Faubourg de Verdun entre une sélection militaire du Pacifique et les espoirs du Rennes Étudiant Club.



Durant ce mois de compétition, chaque équipe sera accueillie par un club de rugby breton, une promesse de beaux moments de partage et de valeurs communes entre les militaires et les associations sportives. Huit sites ont été désignés comme camp de base, dont six plateformes de l’armée. L'équipe de France prendra ses quartiers chez les fusiliers marins et commandos de Lanester. Débuteront ensuite quatre semaines d’affrontements : les favoris pour le titre sont les Fidji, vainqueurs sortant en 2019, et l'Angleterre, les finalistes déchus. En sérieux outsiders, les Bleus tenteront d’imiter leurs homologues féminines, championnes du monde l’an dernier en Nouvelle-Zélande. Crédit image : Facebook World Defence Rugby 2023

C’est d’ailleurs l’objectif annoncé par le manager Laurent Sclafer, en poste depuis 4 ans : “Les ambitions sont claires, ne pas avoir de regrets le 10 septembre. Nous voulons tout faire pour chanter ensemble la Marseillaise ce jour-là à la Rabine de Vannes pour la finale.” L’équipe militaire française est la sélection des meilleurs joueurs de la Marine nationale (RCMN), de l’armée de Terre (RCAT), de l’Air (URA) et de la Gendarmerie (SNRG). Laurent Sclafer a donc concocté un groupe avec son staff, à quelques jours de l’échéance finale. Ses joueurs évoluent à différents niveaux, allant de la fédérale 3 à la Pro D2 : “Nous avons détecté 55 joueurs pour n'en garder que 40 comme le prévoit le règlement. Nous partirons à la compétition avec 32 joueurs.”



Une préparation bien soignée avec une montée en puissance : “Nous avons effectué quatre stages de onze jours chacun, trois ont été effectués au centre national des sports de la défense à Fontainebleau et un sur la BA 118 à Mont-de-Marsan. Le lundi 7 août (l'article a été réalisé la semaine précédente, NDRL.) nous allons nous retrouver pour la dernière ligne droite, puisque le groupe revient au CNSD de Fontainebleau, puis il partira le 15 août rejoindre son camp de base à Lanester.” En espérant voir les Tricolores aller le plus loin possible et ainsi montrer la voie au XV de France. Pour cela, il faudra remporter ce tournoi qui se déroule en deux actes : une première phase de poules durant laquelle chaque nation dispute trois matchs.

À l'issue de ces rencontres, un classement des 12 équipes sera établi permettant de former trois niveaux distincts et d’entamer la seconde phase. Les 4 premiers se disputeront le Graal dans la partie appelée “Championnat”, avec des demi-finales à Rennes le 3 septembre puis les finales à Vannes le 10 septembre. Les nations classées de la 5ᵉ à la 8ᵉ place joueront le “Trophée” en match de classement. Et enfin, les nations classées de la 9ᵉ à la 12ᵉ place participeront au “Challenge”. Crédit image : Twitter @W_D_R_2023

Pour suivre le parcours des Français, leur campagne débutera le 19 août à Plouzané dans le Finistère face à l’Australie, puis à Concarneau face au Japon le 23 août et enfin contre les Pays-Bas à Lanester le 27 août pour tenter de se hisser en demi-finales. La billetterie est ouverte, si vous êtes en Bretagne, il y aura du rugby près de chez vous. Lorsque ce tournoi rendra son verdict, la Coupe du Monde France 2023 aura débuté depuis deux jours. Ce championnat du monde militaire est un lever de rideau idéal. Vous l’aurez compris, la France va vivre rugby pendant les mois à venir.