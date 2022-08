RUGBY. ''Au bout d’un moment tu n’as presque plus envie d’aller sur le terrain'', confie Uini Atonio

Le pilier de l'équipe de France et du Stade Rochelais Uini Atonio s'est confié sur ses années avec les Bleus ainsi que sur la concurrence.

6 Nations. France. La renaissance de Uini Atonio en BleuSous les ordres de Fabien Galthié, Uini Atonio a connu une vraie renaissance. S'il n'était pas de la première liste du sélectionneur à sa prise de fonction, il fait désormais partie des cadres. Cependant, le Rochelais sait pertinemment que personne n'est installé. "L’état d’esprit des jeunes qui poussent ne te permet pas de te reposer sur tes lauriers. Ils veulent tout jouer, tout gagner", a-t-il confié au Midi Olympique. À un peu plus d'un an de la Coupe du monde en France, le pilier d'origine néo-zélandaise profite avant tout des formidables moments passés sur le pré avec ses coéquipiers. Il sait qu'il peut "dégager rapidement". Mais l'atmosphère au sein du groupe France est incomparable avec ce qu'il a vécu auparavant. "Tu vois le changement aux rassemblements, tous les joueurs sont contents de venir. Même ceux, et j’en ai fait partie, qui sont convoqués et qui repartent trois jours en club, reviennent avec envie."

Avec les Bleus, Atonio de grands moments, comme le Grand Chelem et la remarquable série de 10 victoires. Mais aussi des bas comme la Coupe du monde 2015 et l'humiliation en quart de finale face aux All Blacks. "Je me souviens qu’avant, quand les Bleus, et je l’ai vécu, réussissaient trois victoires consécutives, c’était énorme." Aujourd'hui, les entraînements sont plus durs que les matchs et les discours du staff a changé. "J’avais l’impression que le message était, notamment contre les grosses nations, "faites de votre mieux". Des fois, ça passait, mais la plupart du temps, non." De fait, des Tricolores n'avaient non seulement plus envie de monter à Marcoussis, mais aussi de jouer. "Au bout d’un moment tu n’as presque plus envie d’aller sur le terrain." L'équipe de France, grâce à une excellente génération de joueurs, a pris conscience de son potentiel et tente de l'exploiter à son maximum en vue du Mondial. Non retenu puis blessé en 2019, il espère en être cette fois-ci pour vivre, pourquoi pas, un moment historique.