RÉSUMÉ VIDÉO. Un match fou ! L’UBB crucifie Vannes et signe un impensable come-back

À la Rabine, l’UBB et Vannes se sont livrés un combat profondément imparfait où chaque équipe a largement dominé sa période.

Quand on aime, on partage. Visiblement, le RC Vannes et l’Union Bordeaux-Bègles aimaient tous les deux le jeu, ce samedi 23 novembre à la Rabine. Pour la 10ᵉ journée de Top 14, les deux équipes s’en sont données à cœur joie et à intervalle égal, les locaux ayant largement dominé le premier acte. Les visiteurs se sont finalement imposés (29-37) après une seconde période folle.

Vannes surprend le Top 14

Successivement, les Bretons vont inscrire 4 essais et mener 29 à 0 à la 32ᵉ minute de jeu. Rugueux dans les contacts, le RC Vannes a cherché à mettre beaucoup d’intensité dès le début de la rencontre. Par ailleurs, le demi d’ouverture Matthieu Jalibert en a souffert, sortant blessé dès la 10ᵉ minute.

Pour lancer les hostilités, le Néo-Zélandais Michael Ruru inscrit le premier essai des siens (5ᵉ) avec une puissance étonnante. Il met sur le reculoir Mahamadou Diaby et Pete Samu. Ensuite, Francis Saili signe une belle course et prend l’intervalle (13ᵉ) pour doubler la mise.

Moins de 10 minutes après, le RC Vannes investit de nouveau le camp girondin et envoie le cuir au large, profitant à Paul Surano pour un nouvel essai (19ᵉ). Enfin, l’ultime essai des Bretons se fera à travers l’ancien du XV de la Rose Mako Vunipola (32ᵉ). Comme annonciateur de la folle relance observée en seconde période, Ben Tapuai vient ouvrir le compteur de l’UBB avant la pause, avec un bel essai en première main.

Puis l'UBB prend la suite

De retour des vestiaires, les Bordelo-Béglais ont changé de visage. “À la mi-temps, on s'est dit qu'on devait mettre en place le jeu développé cette semaine à l'entraînement. Avec un vent costaud, aujourd'hui, on savait qu'il fallait tenir le ballon”, explique notamment Yann Lesgourgues après la fin du match à Canal+. Le demi de mêlée a vu juste.

De retour des vestiaires, les joueurs de l’UBB se montrent bien plus dominants et ajoutent pas moins de 3 essais à leur compte en 15 minutes. Le premier à s’y atteler est Cyril Cazeaux (42ᵉ), puis Arthur Retière (46ᵉ) et les Girondins profiteront d’un essai de pénalité (56ᵉ), après une suite de plaquages dangereux de Francis Saili et Paul Surano. Peu après l’heure de jeu, Cyril Cazeaux viendra inscrire un doublé, inscrivant dans le marbre la large victoire des siens.

Grâce à cette victoire au forceps, l’Union Bordeaux-Bègles reste le dauphin du Stade Toulousain au classement du Top 14, avant d’accueillir le MHR sur sa pelouse. Le RC Vannes, lui, peine au fond du classement. La semaine prochaine, le défi sera tout aussi relevé pour les Bretons, qui iront jouer à La Rochelle.

