TOP 14. Revanchard, Matthieu Jalibert se blesse d’entrée et inquiète l’UBB

Pour son retour sur le pré, Matthieu Jalibert souhaitait enflammer la Rabine, mais a rapidement cédé sa place sur blessure.

Il voulait montrer au rugby français ce dont il était capable, mais c’est finalement reporté. Ce samedi 23 novembre, Matthieu Jalibert est sorti sur blessure seulement quelques minutes après le début du choc entre le RC Vannes et l’Union Bordeaux-Bègles. Un retour au jeu compliqué après que l'ouvreur s'est écarté du XV de France.

En effet, le numéro 10 de l’UBB semblait particulièrement ciblé par la défense bretonne. Après moins de deux minutes de jeu, il tape sa cuisse contre celle de l’ancien international anglais Mako Vunipola, alors qu’il jouait au pied. Au vu de la différence de gabarit, Matthieu Jalibert est resté quelques secondes au sol.

Grimaçant, il s’est ensuite relevé, mais à la 8ᵉ minute de jeu, un second choc intervient. Après une mêlée, le centre vannetais Francis Saili fait un écran en faveur d’un coéquipier porteur du ballon. Le All Black percute avec vélocité Matthieu Jalibert et sera pénalisé.

Après ces deux chocs, le demi d’ouverture cède sa place, visiblement touché à la cuisse droite. À sa sortie, des applaudissements se sont fait entendre. Quelques amateurs du Bordelo-Béglais étaient même venus avec des pancartes d’encouragements lui étant destinées.

Après la rencontre, son manager Yannick Bru a précisé la nature de la blessure de Matthieu Jalibert. “C'est un choc sur le quadriceps. Il a senti très vite qu'il ne pouvait pas accélérer. On savait qu'il y avait une charge émotionnelle pour lui ce soir. Le destin s'est chargé pour lui de trouver la solution”, a-t-il indiqué, selon des propos rapportés par L’Équipe.

Jalibert, problèmes aux cuisses

Si la blessure semble légère et que sa nature précise sera déterminée après des examens complémentaires, cette dernière rappelle quelques mauvais souvenirs aux principaux intéressés. En effet, Matthieu Jalibert a connu des blessures fréquentes aux cuisses depuis le début de sa carrière.

L'an dernier, une blessure, cette fois à la cuisse gauche, l’avait privé de toute la seconde partie de saison. Il avait déjà été embêté auparavant dans cette zone du corps. L’ouvreur était alors revenu en méforme pour les phases finales de Top 14. En bref, le numéro 10 de l’UBB pourrait bien attendre encore un peu pour montrer l’étendue de son talent.

