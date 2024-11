RUGBY. TRANSFERT. Un champion du monde sud-africain en route vers le Top 14 !

Bayonne attire du lourd ! Herschel Jantjies, international sud-africain et champion du monde 2019, rejoint l’Aviron pour deux saisons. Une recrue qui promet d'électriser le Top 14.

Selon les informations du Midi Olympique, le demi de mêlée sud-africain Herschel Jantjies a donné son accord pour rejoindre l'Aviron Bayonnais à l'été 2025. Le joueur des Stormers s'engagerait pour un contrat de deux saisons, assorti d'une année optionnelle.

Un renfort de poids pour Bayonne

À 28 ans, Herschel Jantjies compte 25 sélections avec les Springboks. Il s'est distingué par sa vivacité et sa vision du jeu, notamment lors de la Coupe du Monde 2019 remportée par l'Afrique du Sud.

Son arrivée à Bayonne est perçue comme un atout majeur pour renforcer la charnière du club basque.

Une concurrence acharnée pour sa signature

Avant de s'engager avec Bayonne, Jantjies était convoité par plusieurs clubs du Top 14, dont le Stade Français et Montpellier. Cependant, l'Aviron Bayonnais a su se montrer le plus persuasif, notamment en raison de la fin de contrat de ses demis de mêlée actuels, Guillaume Rouet et Maxime Machenaud, prévue en juin prochain.

Un nouveau chapitre pour Jantjies

Formé à la Western Province et évoluant avec les Stormers depuis 2018, Jantjies a décidé de relever un nouveau défi en rejoignant le championnat français.

Cette décision marque une étape importante dans sa carrière, lui offrant l'opportunité de s'illustrer sur la scène européenne et de contribuer à l'ambition de Bayonne de s'imposer durablement en Top 14.

L'arrivée d'Herschel Jantjies à l'Aviron Bayonnais est une nouvelle qui devrait ravir les supporters et promet de belles perspectives pour le club. Son expérience internationale et ses qualités de jeu devraient apporter une réelle plus-value à l'équipe dès la saison prochaine.