RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Une Section Paloise splendide étouffe Toulouse au Hameau

Dans un match qui aura dû attendre la deuxième période pour s’emballer, Pau s’est offert le Stade Toulousain pour la 3ᵉ journée de Top 14.

C’est une partition en deux étapes qui s’est déroulée ce samedi 17 septembre sur la pelouse de la Section Paloise. Face au Stade Toulousain, la première partie du match a été cadenassée (une expression pour dire qu’on a hésité à aller se coucher), mais la suite, elle, a fait preuve d’un nombre plus important de rebondissements. Avec un doublé de Maddocks en fin de première mi-temps et vers l’heure de jeu, les Palois ont tenu la baraque face à un XV expérimental des rouge et noir. Particulièrement hargneux en défense, les Verts ont régulièrement fait reculer les hommes d’Ugo Mola alors que ses derniers attaquaient. Les coéquipiers de Jordan Joseph auront également profité d’une approximation marquée des Toulousains. La splendide passe laser de Sofiane Guitoune pour Dimitri Delibes, suivi d’un en-avant de l’ailier, reste l’action qui aurait pu relancer le match. On pense également à la séquence où M. Trainini gêne un ballon joué après-contact à quelques mètres de l’en-but béarnais. La défense des locaux semblait dépassée et l’essai, lui, paraissait inévitable. Heureusement pour les rouge et noir, le colosse Meafou inscrit un essai dans l’action qui suit. Le carton rouge de Richie Arnold à la 52ᵉ minute n'aura pas aidé les Toulousains à remonter la pente. Top 14. Jordan Joseph, le Monsieur + de la Section Paloise



Après le match, les joueurs et membres du staff se sont présentés à la presse. Dans des propos rapportés par Sud-Ouest, le joueur de Pau Beka Gorgadze s’est exprimé. Il a notamment mis un point d’honneur sur les travaux dans le jeu au sol. En effet, les Palois rendirent souvent la tâche complexe dans les rucks pour les Toulousains. Il aura fallu attendre un peu de fatigue côté vert et l’entrée d’Antoine Dupont chez les Hauts-Garonnais pour revoir des sorties de balle plus propres pour Toulouse. En conférence de presse, le Géorgien décrit ceci : “Les zones de rucks étaient un de nos fils rouges. On savait qu’ils voulaient beaucoup gratter. On était attendus. On est très fiers de ce résultat et de rendre heureux autant de supporters. On s’est sentis portés. Ce n’était pas un match parfait, mais on a fait ce qu’on s’était dit dans la semaine. Le rugby, c’est plus simple quand tu avances. On a fait beaucoup d’efforts sur les duels. Ce match lance notre saison.” TOP 14. ‘’J’ai joué 80 minutes et je vais éteindre le feu’’, Thomas Ramos clarifie les choses