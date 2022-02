RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Toulon se donne de l'air face à l'UBB et n'est plus lanterne rouge

Le RCT n'est plus lanterne rouge du Top 14. Les Varois se sont imposés ce samedi contre l'UBB et se donnent de l'air en bas de classement en laissant la dernière place au BO.

Il n'y avait pas que le Tournoi des 6 Nations ce week-end. En effet, Toulon recevait l'UBB ce samedi soir, à l'occasion du match reporté de la 13ᵉ journée. Devant son public de Mayol, le RCT se devait de réagir. Lanterne rouge du championnat (certes avec 3 matchs en moins), la situation commençait à devenir précaire et la venue du leader girondin s'annonçait déjà cruciale. Menés rapidement 3-0, les coéquipiers de Sergio Parisse vont rapidement réagir et marquer le premier essai de la rencontre par Facundo Isa (5-3, 10ᵉ). S'ensuivra un duel de buteur entre Louis Carbonel et François Trinh-Duc. À mi-parcours, les hommes de Franck Azéma virent en tête, en la faveur d'un essai supplémentaire (11-6, 40ᵉ).

Au retour des vestiaires, Carbonel inscrit trois nouveaux points, mais les Toulonnais se feront piéger peu après l'heure de jeu, sur un lancer en touche perdu. Clément Maynadier est le plus prompt à se saisir de la gonfle pour plonger dans l'en-but. Alors qu'il reste un gros quart d'heure à jouer, les Girondins recollent donc aux basques des Varois et ne sont plus qu'à une longueur de leurs adversaires du jour (14-13). Mais à dix minutes du terme, Baptiste Serin s'échappe en bord de ruck et donne, croit-on alors, une avance confortable aux siens (21-13). Mais cinq minutes plus tard, Geoffrey Cros relancera le suspense d'un essai en coin. 21-18, et alors qu'il reste une poignée de secondes à jouer, ce même Cros écope d'un carton rouge pour avoir répondu à un coup de tête du centre toulonnais Ryan Rebbadj. Celui-ci se fera également exclure. La dernière possession bordelo-béglaise ne donnera rien et le RCT s'impose finalement de trois petits points. Avec ce succès, Toulon laisse donc la place de lanterne rouge à Biarritz, tandis que l'Union Bordeaux-Bègles conserve son fauteuil de leader avec 6 points d'avance sur son dauphin montpelliérain mais avec un match en plus.