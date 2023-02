RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Malgré le bijou de Reinach, le Stade Français enfonce le MHR dans la crise

Dauphin du Stade Toulousain en Top 14, le Stade Français s’est fait peur, mais a finalement su maîtriser Montpellier.

VIDÉO. RUGBY. ''T’es passé à deux doigts'' : Lopez chambre Parra après Bayonne - Stade FrançaisChampion de France en titre, le MHR se devait de l’emporter ce samedi après-midi à Paris, afin de ne pas voir le Top 6 s’éloigner. Mais malheureusement pour les Cistes, il n’en fut rien. Et pourtant, tout avait bien commencé pour les coéquipiers de Carbonel, qui ont inscrit deux beaux essais en moins d’un quart d’heure au dauphin du Stade Toulousain (0-14). Deux réalisations signées Reinach et Bouthier, qui n’ont néanmoins pas découragé les locaux. Pour preuve, les Parisiens ont su relever la tête en fin de première mi-temps (10-14), avant de repasser devant grâce à deux essais de Ward (45ème) et de Paul Alo-Emile (68ème). Un cinglant 27-3, qui a finalement eu raison du MHR, trop imprécis dans le camp parisien. Une quatrième défaite de rang en Top 14, qui inquiète côté montpelliérain, d’autant que la fin de la saison régulière approche à grands pas. Avec un seul point pris sur les 4 derniers matchs, les hommes de Saint-André devront réagir très rapidement, eux qui pointent actuellement à 6 points du Top 6, en attendant les résultats des autres rencontres. De son côté, le Stade Français conforte sa deuxième place, et se rapproche même du leader du championnat, le Stade Toulousain…

