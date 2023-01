VIDÉO. TOP 14. Essai de 100 mètres et carton rouge : le match entre l’USAP et Paris était le plus FOU de la saison !

Pour la 16ᵉ journée de Top 14, le Stade Français s’est incliné du côté de Perpignan. Score final : 31 à 24.

Ce samedi 29 janvier, Perpignanais et Parisiens ont livré un véritable festival. Avec 7 essais cumulés au compteur, ils ont offert le match le plus prolifique du championnat depuis 2 mois. Côté visiteur, c’est Ward, Etien et Tui qui se sont succédé dans l’en-but. Un voyage offensif rondement mené côté pour les Parisiens, mais qui aurait pu être encore plus consistant. En effet, les hommes de Gonzalo Quesada auraient pu repartir avec un essai en plus. Cependant, l’arbitre de touche a levé son drapeau, pensant qu’un des soldats roses était en touche. Une observation qui s’est révélée fausse et même si l’officiel a baissé son drapeau aussitôt, la défense catalane s’était arrêtée, empêchant la validation de l’essai. Après la rencontre, le manager parisien s’est arrêté au micro de Canal + pour évoquer ce micro-événement et n’a pas souhaité en tenir rigueur. Il déclare ceci : “On ne va pas parler de l’arbitrage. Ça me fait sincèrement plaisir pour Perpignan, ils nous ont battu et ils ont fait le match qu’il fallait.”

Erreur d'arbitrage : cet essai du @SFParisRugby était valable...@GonzaloQuesada reste philosophe, classe et digne avec un petit message pour l'@usap_officiel 👌 pic.twitter.com/fSJkONtZ1Y — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) January 28, 2023

En parallèle, la rencontre a alterné entre le magnifique et l’inexcusable pour la formation catalane. Si Piula Faasalele a été à la conclusion d’une magnifique contre-attaque d’environ 100 mètres, d’autres gestes ont été bien moins marqués de cette classe. En outre, l’ailier catalan George Tilsley a volontairement écrasé le bras et le poignet de Morgan Parra au détour d’un ruck. Une faute d’anti-jeu allant à l’encontre de l’esprit sportif et qui a logiquement été punie d’un carton rouge. Après la suspension de Mathieu Acebes, pour un geste aussi intentionnel, les prochaines semaines risquent d’être compliquées pour savoir qui aligner à l’aile durant les doublons. Cependant, cela ne semble pas être la principale inquiétude de Patrick Arlettaz. Le coach catalan s’inquiète avant tout du futur de sa formation et ironise sur son propre avenir. Il affirme ses ambitions dans des propos rapportés à Rugbyrama : “On va à Brive, il y a la réception de Pau… Il nous faut aller chercher des points partout vu notre situation. Et puis nous, le staff, on est content : on est là un match de plus, c’est déjà bien. C’est chouette.”

Le rouge pour Tilsley qui a volontairement fait ce TRÈS mauvais geste 🟥



Un évènement de plus dans ce #USAPSFP complètement dingo ! 🤯 pic.twitter.com/AhhsFxRb6L — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) January 28, 2023

Dans un Aimé-Giral gonflé à bloc, à défaut d’être rempli, les deux formations ont rendu l’honneur qu’il se devait à cette confrontation. Bien avant le match, l’affiche avait une saveur bien particulière entre les deux formations. En cause, le Stade Français Paris s’était incliné lourdement à Jean-Bouin face au CA Brive lors de la 26ᵉ journée de la dernière saison de Top 14. Mais alors, quel rapport avec Perpignan ? Eh bien, cette victoire inespérée des Coujoux envoyait tout simplement l’USAP en Access match de Top 14 face à Mont-de-Marsan. Même si les Catalans ont étrillé les Montois, la pilule n’était pas passée chez les supporters sang et or. À l’inverse, beaucoup de supporters parisiens n’avaient pas apprécié les accusations de “match offert” aux Brivistes. Plusieurs mois après, on trouve encore des traces de rancœur autour de cet épisode sur les réseaux sociaux.