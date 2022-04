RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Le Racing 92 balaye le Stade Français et retrouve le Top 6

Grâce à une seconde période à sens unique, le Racing 92 est venu à bout du Stade Français, et retrouve le Top 6 à 4 journées de la fin.

Si le Stade Français voulait garder une chance de se qualifier, il fallait s’imposer ce dimanche sur la pelouse de son voisin francilien. Malheureusement pour les Parisiens, il n‘en fut rien. Pourtant, les coéquipiers de Macalou sont plutôt bien rentrés dans cette rencontre, malgré un essai encaissé tôt par l’intermédiaire de Gomes Sa (7-3, 5ème minute). L’on sent les visiteurs tranchants, tenant tête aux hommes de Laurent Travers. Le Stade Français prit même l’avantage au quart d’heure de jeu, grâce à un essai signé Lester Etien (10-13). Le reste de la mi-temps fut un rude combat, qui tourna finalement à l’avantage des locaux avant la pause. Suite à un ballon récupéré, Tanga tape à suivre dans l’en but parisien. À la course, Teddy Thomas devance Arrate et redonne l’avantage à son équipe (15-13).

Courageux mais trop imprécis, le Stade Français fut (très) vite dépassé dans le second acte. Teddy Thomas inscrit un doublé dès le retour des vestiaires (42ème), grâce à une belle vision de jeu de Le Garrec, entré à la pause. Un essai qui fit (très) mal aux Soldats Roses, qui n'ont jamais su revenir au score. Lauret par deux fois, Chouzenoux puis Imhoff vinrent aggraver le score, face à des Parisiens méconnaissables. Un inconstance qui résume d'ailleurs bien la saison des hommes de Quesada. Léo Barré sauvera tout de même l'honneur de son équipe en deuxième mi-temps, en inscrivant son premier essai en Top 14. Ce cinglant 38-7 dans le second acte condamne définitivement les derniers espoirs de qualification des Parisiens. En revanche, ce succès bonifié fait énormément de bien aux Racingmen, qui se replace dans la course au Top 6. Ces derniers repassent devant le LOU, et ne pointent qu'à deux points du 3ème, La Rochelle.

En espérant pour les Parisiens que les deux confrontations soient un peu plus équilibrées. Rendez-vous pour le premier acte le week-end prochain, sur la pelouse du Stade Français.