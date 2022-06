RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Grâce à un essai de filou d'Imhoff, le Racing met fin à la remontada du RCT

Le Racing a remporté ce dimanche soir un véritable huitième de finale face au RCT, et s'offre donc le droit de participer à un barrage face à l'UBB.

C'était l'un des matchs les plus attendus de cette dernière journée. Le RCT, emmené par son capitaine Charles Ollivon, défiait le Racing 92 sur sa pelouse. L'enjeu était le même pour les deux formations : se qualifier pour les phases finales du championnat. Et si beaucoup d'observateurs voyaient les Varois s'imposer au vue de leur forme actuelle, ce furent finalement les Franciliens qui prirent le meilleur sur leurs adversaires. Pourtant, tout n'avait pas très bien commencé pour les hommes de Laurent Travers, qui furent menés assez rapidement 0-6. Très indisciplinés, ces derniers reviennent une première fois dans la partie grâce à un essai de Tanga, avant de se faire battre par un beau jeu au pied derrière la défense de Carbonel, qui envoya Paia'aua en terre promise (5-13).

TOP 14. Face à Lyon, Toulon a-t-il perdu plus qu’une simple finale ?Mené de 5 points à la pause (8-13), le Racing 92 devait réagir au plus vite, afin de ne pas laisser s'envoler Toulon. Gibert, puis Le Garrec réduirent le score grâce à une pénalité chacun, avant que ne se produise le premier tournant de cette rencontre. Sur un coup de pied de pression, Ollivon ne contrôle pas sa course, et déséquilibre dans les airs Teddy Thomas. Résultat, le capitaine des Varois est sanctionné d'un carton jaune, ce qui pénalisera énormément son équipe. D'autant que deux minutes plus tard, le Racing, après une belle offensive dans le camp adverse, repasse devant au score grâce à son ailier Juan Imhoff, qui inscrit son 104ème essai en Top 14. Une réalisation un peu gag, puisque l'Argentin profita d'une mésentente entre Wainiqolo et Carbonel suite à un jeu au pied à suivre. Une avance que conservera le club d'Île-de-France, synonyme de qualification pour les phases finales du championnat. Toulon, quant à lui, aura tenté en vain de revenir dans le wagon de tête. Une défaite qui prive les coéquipiers de Baptiste Serin d'un barrage, mais aussi d'une qualification en Champions Cup la saison prochaine...

