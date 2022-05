TOP 14. Face à Lyon, Toulon a-t-il perdu plus qu’une simple finale ?

Battus par le LOU en finale de Challenge Cup, Toulon a pris un sacré coup sur la tête. Une très mauvaise nouvelle, juste avant d’affronter le Racing lors de la dernière journée.

Ces dernières semaines, les Toulonnais semblaient tout simplement IN-VIN-CIBLES. En témoigne leur série de 6 victoires de rang en championnat (dernière défaite face au MHR le 12 mars dernier). Mais voilà, ce vendredi, dans un Vélodrome pourtant acquis à leur cause, les coéquipiers de Charles Ollivon n’ont rien pu faire face à la furia lyonnaise. Un sévère revers 30 à 12, qui pourrait faire (très) mal au RCT en cette fin de saison, tant sur le plan moral que physique. Car au-delà d’être passés à côté d’un titre (et d’avoir perdus sur blessure Gabin Villière), les Varois ont montré un manque de fraîcheur criant face au LOU. Totalement dépassés, ces derniers ont semblé à bout de souffle, pendant que les hommes de Pierre Mignoni, eux, enchaînaient les temps de jeu. Une donnée assez inquiétante, avant de jouer un Racing 92 qui a certainement profité de ce week-end pour recharger les batteries…

Au coup de sifflet final, on a vu les joueurs toulonnais totalement abattus, eux qui venaient de perdre une quatrième finale européenne de rang. Largement favori face au LOU, le RCT doit donc faire face à une grosse désillusion, d’autant que cette victoire aurait assuré au club de disputer la Champions Cup la saison prochaine. Mais voilà, Toulon a échoué, et devra donc rapidement se remobiliser, puisque la rencontre face au Racing avance à grands pas. Un match qui sera un véritable huitième de finale, puisque le perdant ne participera pas aux phases finales. Mais au-delà d’avoir mis le moral des Toulonnais au plus bas, cette victoire du LOU a aussi prouvé aux autres équipes que les hommes d’Azéma commençaient peut-être à caler dans cette course effrénée pour les phases finales. Comme dit précédemment, le RCT semblait inarrêtable ces derniers temps : un effectif au complet et en confiance, des victoires impressionnantes.. Bref tous les voyants étaient au vert du côté de la Rade. Une situation qui pourrait s’inverser, au vue de la désillusion en finale de Challenge Cup. À voir donc comment Serin et ses coéquipiers réagissent, face à un Racing 92 qui jouera sa qualification du côté de la U Arena.

