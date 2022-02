RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. A Pau, La Rochelle arrache seulement sa 2e victoire à l'extérieur de la saison

Dans un match fermé, les Rochelais ont su assurer des points précieux pour rester dans la course à la qualification. Les Palois, eux, ne récupèrent pas de point de bonus.

Une rencontre qui a donné lieu à un duel de buteur. Durant une bonne partie de la rencontre, les deux camps se sont répondus via les bottes respectives d'Antoine Hastoy et de Pierre Popelin. L’ouvreur Palois, annoncé blessé et non retenu avec les Bleus, a finalement tenu son rang au Hameau. Une présence qui aurait pu permettre aux locaux de repartir avec la victoire. Mais, le scénario en fut tout autre. Grâce à des arrivées en terre promise de Liebenberg et de Popelin, se sont bien les Maritimes qui repartent avec la victoire. Après la victoire face à Clermont, ce succès met en confiance les coéquipiers de Victor Vito. En Top 14, c’est la seconde victoire des vice-champions de France à l’extérieur cette saison. RUGBY. Top 14. La Rochelle. Clap de fin pour Wiaan Liebenberg à seulement 29 ans

Pour Sud Ouest, le buteur du jour côté maritime est revenu sur le match. Du côté du Béarn, Pierre Popelin raconte : “(La victoire) était un peu poussive, mais elle fait du bien à la tête, il était temps. Il fallait absolument qu’on prenne des points à l’extérieur… Si on n’en prend pas, les vacances vont arriver plus tôt que prévu. Il nous restait neuf matchs, cinq à l’extérieur, les comptes étaient vite faits.” TRANSFERT. Top 14. Antoine Hastoy confirme son départ après 11 ans à la Section Paloise

Du côté des Palois, le manager Sébastien Piqueronies a regretté l’imprécision de ses joueurs en conférence de presse. Pour autant, il évoque une équipe de Pau qui a su “revenir dans le momentum du match”. Il complète : “La fin de match met en lumière notre imprécision et notre énergie non contenue. On s’arrête sur l’écart de point le plus difficile : 6 points.”