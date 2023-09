RÉSUMÉ VIDÉO. Terrifiants de réussite, des Springboks affamés allument la Roumanie

L’Afrique du Sud a étrillé la Roumanie du côté de Bordeaux. Avec cette large victoire, les Springboks vont défier les Irlandais avec beaucoup de confiance.

Ils avaient déjà été très convaincants ces dernières semaines. Ce dimanche 17 septembre, des Springboks en pleine cour de récréation ont collé un score affolant à la Roumanie (76-0) au Matmut Atlantique de Bordeaux.

Afrique du Sud - Roumanie, laboratoire à ciel ouvert

Avec des triplés de Reinach et Mapimpi, une équipe bis des Springboks a inscrit 76 points à la Roumanie. Plus qu’une simple réserve, c’est aussi une véritable séance d’expérimentation que s’est permis Jacques Nienaber.

Combien de demi de mêlée puis-je mettre au maximum sur le terrain ? Un troisième ligne pour suppléer la blessure du talonneur Malcolm Marx, ça se fait ? En bref, ces questions ont eu le droit à une réponse étincelante en Gironde.

RUGBY. Le Springbok Cobus Reinach s'illustre par un triplé (quasi) record en Coupe du monde !On a presque toujours connu l’Afrique du Sud dominante devant. Aujourd’hui 10 des 12 essais sont inscrits par des arrières. Les deux autres ? Un essai de pénalité et une arrivée en Terre promise de Deon Fourie. Le joueur des Stormers est le troisième ligne/talonneur du groupe. Véritable pari du staff, il a apporté des satisfactions cet après-midi.

Dans les différents secteurs de jeu, les Sud-Africains n’ont jamais souffert. En mêlée et en touche, ils ont pillé les Roumains en les amenant à des statistiques désastreuses (environ 50% de mêlées et de touches réussies). Les coéquipiers de Makazole Mapimpi se sont aussi essayés au jeu acrobatique avec pas moins de 12 offloads et quelques magnifiques séquences de jeu.

Une réussite sur la durée

Alors, certes, l’Afrique du Sud n’a pas affronté un cador ce dimanche. Cependant, il faudrait se mettre des œillères pour ne pas lier la rencontre du jour à la montée en puissance estivale des gazelles australes. Après un Rugby Championship en demi-teinte, les Springboks ont fait une arrivée en Europe de qualité au Pays de Galles.

Ensuite, ils ne se sont pas offert le défi le plus simple avant un mondial. Face aux All Blacks, les Springboks ont réalisé un match historique à Twickenham. Victorieux sur le score de 35 à 7, ils ont infligé la plus grosse défaite de leur histoire à leurs adversaires.

REVUE DE PRESSE. Sous le choc, le monde réagit au carnage des Springboks face aux All BlacksEn ouverture de mondial, ils ont disposé facilement de l’Écosse. Pourtant attendus, les Nord-Britanniques n’ont rien pu faire face à la défense agressive de Siya Kolisi et ses coéquipiers. Finn Russell n’a jamais pu déployer son jeu à cause des nombreux plaquages offensifs sud-africains.

Quand les Springboks défieront l’Irlande le 23 septembre prochain, il est difficile d’imaginer que les champions du monde souhaitent épargner Jonny Sexton. Face à un concurrent direct au titre mondial, l’Afrique du Sud aura l’occasion de montrer si sa forme actuelle est profonde ou de façade.

RUGBY. Avant les Springboks, l’Irlande monte en puissance parfaitement et écrase les Tonga