RUGBY. Le Springbok Cobus Reinach s'illustre par un triplé (quasi) record en Coupe du monde !

En inscrivant un triplé d’un écart légèrement supérieur à 20 minutes, Cobus Reinach a failli battre son propre record du monde.

Avez-vous déjà marqué un triplé ? Inscrire trois essais en un seul match est un fait rare. Souvent destinés à quelques joueurs des lignes arrière, ce fait d’arme est d’autant plus rare sur la scène internationale. Pourtant, le Springbok Cobus Reinach vient de s’illustrer dans ce registre (4’, 9’ et 24’) lors de la rencontre Afrique du Sud - Roumanie ce dimanche 17 septembre à Bordeaux.

Pour la deuxième journée de Coupe du monde, les Springboks ne font aucun cadeau aux Roumains. En une dizaine de minutes, l’écart était déjà significativement creusé. Malgré la pluie battante qui tombe sur le Matmut Atlantique, les hommes de Jacques Nienaber ne s’économisent pas.

À la 24ᵉ minute, Cobus Reinach plongeait dans l’en-but après un essai sensiblement similaire à celui qu’il avait inscrit 20 minutes auparavant. Le demi de mêlée du MHR profite de la domination folle de son pack pour partir seul à l’essai. Son premier et troisième essai montre la passivité et l’impuissance roumaine.

En parallèle, sa deuxième réalisation démontre la vista du Springbok. Profitant d’une perte de balle adverse, la pile électrique de la mêlée se joue de la défense adverse avec une feinte de passe. Dès que les hommes en jaune ont croqué, sa vitesse fait la différence.

Cobus Reinach, la Coupe du monde lui va bien

Encore plus impressionnant, Cobus Reinach était proche de battre le record du monde du triplé le plus rapide en Coupe du monde. Avec trois réalisations avec 20 minutes et 41 secondes d’écart, il échappe de peu à l’actuel record inscrit… par lui-même !

En 2019, le numéro 9 s'est illustré avec trois essais en 20 minutes et 05 secondes. C’était contre le Canada le 08 octobre 2019. Il s’agissait de ses seuls essais du tournoi cette année-là. De plus, le record tient également en valeur absolue. Le triplé record de 2019 ayant été inscrit, lui, en seulement 21 minutes.

Triplé de Cobus Reinach en 20 minutes et 41 secondes. Il manque de battre le record en Coupe du monde pour 35 secondes.



Un record détenu par… lui-même. Il avait inscrit un triplé contre le Canada en 2019 en 20 minutes et 6 secondes. — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) September 17, 2023

En 28 matchs avec les Springboks, le demi de mêlée a trouvé le chemin de l’en-but à 12 reprises. Chose assez folle, la moitié de ses essais en sélection sont issus d’un triplé en Coupe du monde. Sur toute sa carrière professionnelle, il s’agit du troisième triplé du joueur. Il en avait également inscrit un en Top 14 avec le MHR en janvier 2022, c’était contre Pau.