RESUME VIDEO. RUGBY. Victorieuse de Toulon, Bayonne est-elle l’équipe la plus folle du Top 14?

Victorieux de Toulon dans un match complètement fou, l’Aviron Bayonnais poursuit ses rêves de maintien express et d'invincibilité à domicile.

Philippe Tayeb est un homme à la stratégie sportive appréciée. Malgré une relégation douloureuse en 2021 après un derby basque d’anthologie, les efforts finissent par payer. David Roumieu, ancien talonneur iconique du Biarritz Olympique et de Bayonne, nous le disait déjà avant ce fameux match. Pour lui, le président de l’Aviron Bayonnais est “assez intelligent pour faire ce qu’il faut pour le bien du rugby dans cette région.” Après la victoire contre Toulon, il exprime son sentiment dans L’Équipe :

Nous avons été à la hauteur de ce qu'on s'était dit. Cette victoire concrétise le travail depuis un, deux, trois et même quatre ans. Face à une très belle équipe de Toulon, dense, structurée, sans doute la plus belle formation que nous ayons affrontée depuis le début de saison, nous avons eu un vrai sursaut d'orgueil. Nous avons montré du combat, du cœur et le troisième "c", je ne peux pas le prononcer, mais vous avez compris (il sourit).”

Top 14. La mêlée bayonnaise, Lopez le maestro, Bayonne a fait vibrer les supporters face à Toulon

À la 39ᵉ minute, Bayonne était mené de 13 points. Pour cette 14ᵉ journée de Top 14, le stade Jean-Dauger n’en croyait pas ses yeux. Ultra dominateur en mêlée et en conquête de manière générale, les locaux subissent chaque accélération du RC Toulon. Dès la 16ᵉ minute, un Dan Biggar impérial emmenait les siens à 13 longueurs d’écart. L’Aviron Bayonnais, lui, restait vierge de tout point. Pourtant, ce n’était pas faute d’avoir essayé. Mais voilà, à chaque cafouillage, les Toulonnais en profitaient pour se mettre dans l’avancée. Pourtant, les Basques ont bel et bien remporté le match sur le score de 23 à 18.

Pour qu’ils puissent se remettre dans le match, il aura fallu attendre un essai du nouvellement prolongé Sireli Maqala juste avant la mi-temps. Après cela, la bataille s’engagea durement entre les deux clubs, voyant les promus glaner leur septième succès à domicile en autant de matchs. Si cette folie se voit sur le terrain, c’est bien la stabilité qui ressort du projet bayonnais. Et comme une bonne dose de mesure n’est jamais de trop, Philippe Tayeb le répète, pour 2023 “le maintien, ce sera déjà bien ! On verra ensuite ce que l'avenir nous réserve…”

TOP 14. Pourquoi Bayonne peut réellement croire au Top 6 ?