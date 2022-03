RÉSUMÉ VIDÉO. L’UBB éteint les espoirs du Stade Français et se relance à Jean Bouin

En perdant face aux Bordelais, les Parisiens ont conscience qu’ils ont sûrement dit adieu à toute chance de phase finale.

Ce dimanche 27 mars a assurément des allures de lendemain de cuite pour les supporters parisiens. Relancé dans la course à la qualification par leurs dernières bonnes performances, le choc face à l’UBB à Jean Bouin ressemblait à une affiche quitte ou double. Soit les hommes de Paul Gabrillagues se déclarent officiellement candidat au Top 6, soit il s’englue au fond du championnat. Au lendemain du match, la défaite fait mal. Pourtant porté par un Waisea toujours aussi extravagant, les soldats roses s’inclinent sur le score de 18 à 31. Coincé entre Pau et Brive, mais aussi devancé par le RCT, Gonzalo Quesada et ses joueurs font l’appel parmi des écuries qui se battaient contre la relégation cette semaine encore. RUGBY. Top 14. Toulon peut-il réaliser l’exploit du Stade Français de l’année dernière ?

🗨️"Il faut gagner tous les matchs. Mieux vaut ne pas parler à chaud"



Paul Gabrillagues désabusé après la défaite du Stade Français face à Bordeaux-Bègles 🗣️ pic.twitter.com/7pl4WU0KWh — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) March 26, 2022

Du côté de l’UBB, la fête est beaucoup plus au rendez-vous. Victoire, oui, mais victoire à l’extérieur surtout ! Une belle performance bien aidée par le Chelemard Maxime Lucu et l'ultime réalisation de Geoffrey Cros. De quoi relancer les bien mornes performances bordello-béglaises de ses dernières semaines. Pour illustrer le terme de la sinistrose, le capitaine Mahamadou Diaby s’est exprimé à l’issue du match. Dans des propos relayés par Rugbyrama, il raconte : “On était passé à côté de matchs très serrés, comme à Pau. On a dit stop. Il y avait cette semaine de l’énergie très positive. L’équipe s’est prise en main. Des joueurs comme Louis Picamoles et François Trinh-Duc ont joué plus d’une centaine de matchs internationaux. Il faut se servir de ces joueurs-là.” Non sans rappeler la mauvaise série toulousaine de début d’année, le leader bordelais complète : “J’espère qu’on va pouvoir tirer parti de cette victoire et rester sur cette dynamique. Pour la qualification, la bataille est rude. Au moindre faux pas, on peut se retrouver en bas.”