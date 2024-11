Résumé Vidéo. Le Stade Français fait exploser le Racing dans un derby de feu

Dimanche soir, le Stade Français a signé une prestation aboutie à Jean Bouin pour le derby francilien. Une victoire bonifiée (40-24) qui rassure les troupes.

Dimanche, à Jean-Bouin, le Stade Français a offert à ses supporters un derby de rêve en s’imposant largement face au Racing 92 sur le score de 40-24. Une victoire bonifiée, marquée par un premier acte de feu, qui redonne un peu d’air aux Parisiens en fond de classement. Pour les Racingmen, en revanche, la soirée a rapidement tourné au vinaigre, révélant des carences inquiétantes.

Un début de match à sens unique

Dès les premières minutes, les Stadistes ont montré qu’ils n’avaient pas l’intention de laisser passer leur chance. Lester Etien, parfaitement lancé sur son aile inscrivait le premier essai dès la 6ᵉ minute (5-0). Bien que Dan Lancaster réduisait rapidement le score pour le Racing sur pénalité (5-3, 17e), les Parisiens continuaient d’exploiter les extérieurs avec brio. Etien, intenable sur son aile, inscrivait un doublé avant la pause, bien servi par une inspiration de Louis Carbonel (12-3, 33e).

Mais c’est dans les derniers instants de la première période que les hommes de Laurent Labit ont totalement fait exploser la défense francilienne. Après une belle percée de Weber, Marchant et Ward ajoutaient deux essais coup sur coup, grâce à un jeu rapide et des passes millimétrées. À la pause, le Stade Français menait 26-3, bonus offensif en poche, face à un Racing méconnaissable.

Une 2ᵉ période en deux temps

Les Parisiens ne relâchaient pas la pression au retour des vestiaires. Jonas et Dakuwaqa ajoutaient deux nouveaux essais à l’heure de jeu, portant le score à 40-3. Mais alors que le naufrage semblait inévitable pour le Racing, les visiteurs ont enfin montré un sursaut d’orgueil. Feleti Kaitu'u, auteur d’un doublé en force, réveillait son équipe dans le dernier quart d’heure (40-17, 70e). Le Stade Français terminait néanmoins à 14, après le carton rouge de Van der Mescht pour un plaquage dangereux sur Chavancy (74ᵉ).

Woki réduisait encore l’écart en bout de ligne (40-24, 78ᵉ), mais trop tard : le Stade Français conservait son bonus offensif et sa domination nette sur cette rencontre.

Un souffle pour Paris, des doutes pour le Racing

Pour le Stade Français, cette victoire arrive comme une bouffée d’oxygène après un début de saison compliqué. Pragmatiques et réalistes, les joueurs de Laurent Labit ont montré un visage séduisant, malgré un relâchement en fin de match. Avec ce succès, Paris dépasse Pau au classement et aborde avec un peu plus de sérénité son prochain déplacement à Bayonne.

Pour le Racing, en revanche, cette défaite pose des questions. Incapables de rivaliser pendant une heure, les hommes de Stuart Lancaster ont montré des failles inquiétantes dans leur capacité à gérer un match d’une telle intensité. La réception du Stade Toulousain le week-end prochain s’annonce déjà comme un test sous pression.