Top 14. Tensions, bagarre, le Stade Français en pleine zone de turbulences

Après une nouvelle défaite à Castres, le Stade Français sombre au classement et des tensions en interne commencent à émerger.

Le Stade Français Paris, la belle machine rose de la saison dernière, connaît un démarrage de saison poussif, voire carrément inquiétant. Les Parisiens traînent à la 13ᵉ place du Top 14, juste devant le promu, Vannes, qui fait office de lanterne rouge. Pas vraiment ce qu’on attendait d’une équipe qui jouait les premiers rôles l’an passé.

La direction avait espéré un électrochoc en remerciant Karim Ghezal, mais rien n’a changé. On a même l’impression que la situation empire semaine après semaine.

Un manque de confiance

Laurent Labit, le coach, ne cache pas son inquiétude après la défaite face à Castres (35-12) "Je crois qu’il y a un manque de confiance, la défense, c’est vrai qu’elle était plus solide la saison dernière. Même quand on faisait une bourde, quelqu’un rattrapait le coup. Cette année, on se fait punir à chaque erreur." Bref, le Stade Français a perdu ce qui faisait sa force et rien ne va plus pour les pensionnaires de Jean Bouin.

Bagarre à l’entraînement

Et comme si ça ne suffisait pas, ça a chauffé mardi dernier à l’entraînement, selon les informations du Parisien. Deux troisièmes lignes en seraient venus aux mains. Ça arrive dans tous les clubs, me direz-vous. Oui, sauf que quand les résultats sont bons, ça passe sous le tapis. "L’an dernier, tout était masqué par des victoires quasi insolentes", raconte un proche du club via Le Parisien. Mais cette saison, "Labit a voulu étoffer le jeu, le rendre plus offensif". Mais cette stratégie portée vers l'attaque met du temps à se mettre en place et les soldats roses ont perdu leurs repères.

Blessures et galère en vue ?

Pour ne rien arranger, l’infirmerie affiche complet, surtout chez les piliers. Résultat ? La mêlée devient un secteur en grande difficulté, signe de la mauvaise dynamique des avants. Un proche du club tire la sonnette d’alarme :

"On ne peut pas changer de cap à 180°, ce serait pire que tout, mais il faut bien casser cette spirale. Tout va mal en ce moment. Ils n’ont pas de chance en plus, comme souvent dans ces cas-là. Il y a une hécatombe de blessés chez les piliers. Franchement, c’est difficile de savoir comment ça va se terminer, mais il y a une telle tension, tout le monde semble tellement perdu qu’on se prépare des mois de galère à jouer le maintien".

Bref, le Stade Français a du pain sur la planche s’il veut éviter de plonger dans la crise et jouer autre chose que les bas-fonds du classement cette saison. Mais avec une ambiance sous haute tension, rien n'est gagné. Pression maximale pour la réception de Clermont samedi soir.