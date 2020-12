Les Bleus de Galthié face au mythe all black en 2023 : ''c'est un grand défi'' [VIDEO]

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié est impatient de retrouver les All Blacks à la Coupe du monde.

Les réseaux sociaux se sont pris de passion pour le tirage au sort de France 2023Le XV de France est désormais fixé. Après le tirage au sort de la Coupe du monde 2023 à Paris, les Bleus connaissent déjà deux de leurs adversaires : la Nouvelle-Zélande et l'Italie. Le sélectionneur tricolore Fabien Galthié s'est même avancé à identifier les deux dernières équipes, à savoir Amérique 1 et Afrique 1. Une façon pour lui de se projeter sur le Mondial. "Nouvelle-Zélande, Italie, on connaît. Amérique 1, ce sera Canada ou Etats-Unis. Et Afrique 1, on imagine que ce sera la Namibie. Mais il peut aussi y avoir le Maroc. Il y aussi le Kenya, qui est une équipe qui grandit. Peut-être la Tunisie." Cela donnerait à n'en pas douter des matchs passionnés sur le sol français. Mais comment ne pas évoquer ce France vs All Blacks qui ravive tant de souvenirs dans l'imaginaire des supporters.

Les All Blacks, dans notre univers, c'est l'équipe qui est trois fois championne du monde, qui est toujours présente dans ces grandes compétitions et qui est toujours présente quoi qu'il en soit tous les ans. C'est une équipe qui perd peu de matchs, qui est très compétitive... C'est un mythe. Nous avons un grand défi qui se présente à nous dès les matchs de poules.

Une équipe qui n'a jamais perdu un match de poules à la Coupe du monde. Les Bleus s'y étaient déjà cassé les dents en 2011 avant de retrouver les futurs champions du monde pour une finale qui a marqué les esprits. Pourtant, Fabien Galthié veut faire table rase du passé. "En 2011, c'était en Nouvelle-Zélande et c'était totalement différent car les hommes n'étaient pas les mêmes. Les hommes ont changé et ce sont les hommes qui portent le maillot qui font les grandes équipes." Ce match tant attendu aura-t-il lieu en ouverture du Mondial ou bien plus tard dans la compétition ? Le sélectionneur estime que ce serait fantastique mais il n'est pas l'unique décideur. Une chose est sûre dans son esprit : "Nous serons prêts à jouer notre meilleur rugby, même s'il y aura sans doute un peu de pression", avance-t-il via L'Equipe.