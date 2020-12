France - All Blacks en ouverture pour France 2023 ? Qui décide ?

Lundi 14 décembre 2020, tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Tout le monde frissonne quand Guy Savoy attrape la première balle...

La Nouvelle-Zélande et le XV de France sont de nouveau dans la même poule, comme en 2011 ! Tous les amateurs de rugby français commencent à se lécher les babines à l’idée d’un match d’ouverture exceptionnel au Stade de France entre les deux équipes un 8 septembre 2023 dans la chaleur de l’été indien !

Mais qui décide du match d’ouverture ?

Le règlement de la compétition ne fixe pas le choix de l’équipe qui affrontera le pays local. C’est donc l’organisateur qui choisit quel sera l’ordre des matchs de poule. Pour mémoire, voici les matchs d’ouverture de ces 4 dernières coupes du monde :

2007 : France vs Argentine

2011 : Nouvelle-Zélande vs Tonga

2015 : Angleterre vs Fidji

2019 : Japon vs Russie

Nous avons posé la question à Claude Atcher 20 minutes après le tirage au sort :

Nous allons partager avec le staff de l’équipe de France car il y a une implication du staff spécifiquement sur ce match là. Les autres matchs on les cadencera. On peut imaginer que ça pourrait être un match exceptionnel qui lancerait la compétition de manière incroyable mais on se doit de garder l’attractivité de l’événement de manière linéaire. On va réfléchir à tout ça.

France vs Italie ou France vs Nouvelle-Zélande ?

Vous pouvez constater sur les 4 dernières Coupe du Monde que le pays hôte n’a jamais affronté le gros morceau de la poule dans le premier match. Rappelons qu’en 2007 la poule de la France et de l'Argentine comptait également les Irlandais ! Le staff de l’équipe de France se creusera donc la tête sur l’opposition du match d’ouverture. N’est ce pas dangereux de commencer par le match le plus important, à savoir l’Italie et retomber dans le travers de 2007 ? Affronter la Nouvelle-Zélande à proximité du quart de finale est-il une bonne chose pour la récupération des joueurs ?