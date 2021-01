Jalibert câline Penaud après le bel essai à 13 contre 15 de l'ASM [VIDEO]

Réduit à 13 après deux cartons jaunes consécutifs, Clermont a marqué un très bel essai grâce à Raka et Penaud, félicité involontairement par Jalibert.

Ce samedi, l'UBB et Clermont s'affrontait en match en retard de la 4e journée de Top 14. Une rencontre qui a très mal débuté pour les visiteurs avec les cartons jaunes consécutifs de Yato et Pelissié. A 13 contre 15, ils ont logiquement encaissé un essai lorsque les avants bordelais se sont mis au travail. Cependant, ils ont bien réagi en marquant par Penaud. Alors que les locaux étaient à l'attaque, Mastushima a intercepté l'ovale. Celui-ci a été rapidement recyclé pour Raka qui a mis les cannes et pris le meilleur sur la défense bordelaise avant de servir l'ailier tricolore. Sur sa lancé, Penaud a essayé d'aller le plus près des perches mais Jalibert était sur sa route. En a découlé un câlin involontaire de la part de l'ouvreur du XV de France. Une scène qui n'a pas dû plaire à la Ligue qui avait invité les joueurs à éviter les célébrations en raison du coronavirus.