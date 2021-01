Réduire les contaminations en limitant les célébrations ? C'est l'idée de la LNR

Dans son souhait de réduire les risques de contaminations à la Covid, la LNR a rappelé quelques mesures aux clubs.

C'est une information que s'est procurée RMC Sport ce jeudi, et elle est étonnante. Quoi que. Afin de réduire au maximum les risques de contamination au virus, Paul Goze et Bernard Dusfour ont décidé de rappeler quelques mesures essentielles à la tenue des matchs. Plusieurs clubs sont concernés et parmi ces mesures, certaines paraissent logiques, d'autres prêtent à sourire.

L'annulation récente des journées de Coupes d'Europe a poussé les instances à accentuer le respect des protocoles et s'il faut porter un masque dans le bus ou bien privilégier les chambres individuelles, comme dans ce courrier que s'est procuré RMC, ce sont les célébrations après les essais qui sont visées. Surprenant pour un sport de contact.

Mais ce n'est pas le premier sport ou championnat à préconiser cela. On sait que la Bundesliga a demandé à ses joueurs d'éviter les célébrations lors de leur reprise en mai dernier. Dernièrement, c'est l'Angleterre et la Premiership qui a interdit les célébrations entre coéquipiers après un essai. Ils ne se sont pas arrêtés là : les bains froids (cryothérapie et de récupération) sont également prohibés pour des raisons sanitaires. Selon eux, plusieurs personnes restant immobiles dans un bain à une température proche de 0º ne permettent pas un respect des gestes barrières. L'entraîneur des London Irish, Declan Kidney a d'ailleurs réagi sur les célébrations : "Les avants et le demi de mêlée sont dans une position beaucoup plus vulnérable [...] la régularité des contacts peut avoir un effet plus néfaste.[...] Les ailiers et les 13 sont ceux qui marquent les essais, donc nous devons simplement surveiller les contacts rapprochés entre eux". On devrait assister à des célébrations encore plus inventives de la part des joueurs de notre championnat.

Merci Erwan Harzic.