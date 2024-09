TOP 14. Bielle-Biarrey en mode patron : Toulouse n'a rien pu faire

Du haut de ses 21 ans, Louis Bielle-Biarrey a mené l’Union Bordeaux-Bègles vers la victoire face à Toulouse. Retour sur une prestation majuscule.

Dimanche soir, le Stade Toulousain, invaincu depuis le début de saison recevait les finalistes malheureux de la saison dernière dans un match qui sentait la poudre. Si Yannick Bru a fait le choix de composer une équipe hybride pour ce choc, les ambitions girondines sont restées intactes.

L’Essai qui lance son match

18e minute : Bordeaux a une bonne munition avec une mêlée dans le camp toulousain. En supériorité numérique, 40 mètres face aux poteaux, le moment est idéal pour lancer la flèche Louis Bielle-Biarrey.

La mêlée est bien négociée et Maxime Lucu transmet à Yoram Moefana, qui trouve Matthieu Jalibert dans son dos. C’est le centre international français qui créé le décalage sur cette action en fixant parfaitement Paul Graou et Pierre-Louis Barassi. Pour autant, l’essai est loin d’être fait et il faut un exploit de Louis Bielle-Biarrey pour ouvrir le compteur girondin.

Il élimine Ange Capuozzo à la course, feinte une passe pour effacer Thomas Ramos puis raffute Pierre-Louis Barassi revenu à grandes enjambées pour finalement plonger en terre promise.

Une action splendide qui lance son match et celui de son équipe. Par la suite, il s’est montré dangereux (et décisif) sur chaque ballon touché. Après avoir marqué, il s’est illustré dans un autre registre en faisant briller ses coéquipiers.

D’abord en offrant une passe décisive à son capitaine Maxime Lucu à la 21e minute après avoir débordé Pita Ahki le long de la ligne puis effacé Romain Ntamack en jouant parfaitement le « deux contre un ».

Ensuite en envoyant Enzo Reybier sur orbite pour son premier essai sous ses nouvelles couleurs, avant que l’essai ne soit finalement refusé pour un passage en touche.

Pour autant, il ne faut pas le réduire qu’à son talent offensif, car celui qui compte déjà 11 sélections en Bleu a également su être agressif et solide en défense. Il s’est notamment illustré en assénant un double plaquage sur Pierre-Louis Barassi puis Julien Marchand juste avant la mi-temps alors que les Toulousains mettaient beaucoup de pression sur la ligne bordelaise.

Il termine la rencontre avec 123 mètres parcourus et 8 défenseurs battus, symboles de sa domination dans un choc entre cadors du championnat.

Avec une telle prestation, Louis Bielle-Biarrey confirme les attentes placées en lui et il ne fait aucun doute qu’il sera surveillé de près par les défenses adverses dans les prochaines semaines.

