Beauden Barrett nous impressionne une fois de plus avec son talent [VIDEO]

Le All Black Beauden Barrett a réalisé un superbe coup de pied à l'entraînement avant le match contre l'Australie.

Ce week-end, Beauden Barrett va retrouver le maillot d'ouvreur des All Blacks face à l'Australie. Un maillot qu'il n'a plus porté en tant que titulaire depuis le match face au Tonga en septembre 2019. C'est en effet Richie Mo'unga qui était l'ouvreur numéro uno lors de la Coupe du monde. Mais pour Beauden, jouer à l'ouverture, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. On en veut pour preuve ce coup de pied réalisé à l'entraînement. On ne sait pas s'il s'agissait d'un concours entre les All Blacks, ou bien si le joueur des Blues a été mis au défi de mettre l'ovale dans une poubelle de l'autre côté du pré. Toujours est-il qu'il a réussi. Vous pensez que c'était du premier coup ? La réaction de ses coéquipiers pourrait le faire penser.