Les All Blacks troquent Mo'unga pour Barrett et lancent les bombes Aumua et Jordan

Pour leur quatrième match de rang face à l'Australie, les All Blacks ont décidé d'opérer quelques changements dans leur composition.

Une semaine après avoir humilié les Wallabies dans le cadre de la Blediscloe Cup, les All Blacks retrouvent leurs voisins lors de la première journée du Rugby Championship. Une compétition qui se jouera à trois cette année pour la première fois depuis l'intégration de l'Argentine en raison du retrait de l'Afrique du Sud. Pour ce match, Ian Foster a choisi d'aligner une nouvelle charnière avec Perenara et Beauden Barrett, repoussé à l'arrière par Mo'unga depuis plusieurs matchs. Notez que ce dernier ne sera pas sur le banc puisqu'on y trouve Damian McKenzie et l'excellent Will Jordan.

Le joueur des Crusaders fait partie des quatre joueurs sans sélection retenus pour ce choc : Cullen Grace, Ikira Ioane et Asafo Aumua. Ces deux derniers avaient déjà porté le maillot des All Blacks en 2017 mais lors de matchs non-officiels. Notamment face à la France du côté de Lyon. Devant, Codie Taylor commence au poste de numéro 2, tandis que Scott Barrett sera titulaire en deuxième ligne, avec Patrick Tuipulotu en sortie de banc. Ardie Savea retrouve le numéro huit, aux côtés de Ioane et du capitaine Sam Cane. Côté australien, James Slipper va devenir le 13e international à atteindre les 100 sélections. Lachlan Swinton et Tom Wright feront leurs débuts sous le maillot des Wallabies.