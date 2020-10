Mo'unga et les All Blacks vaporisent les Wallabies comme jamais auparavant [VIDEO]

Les All Blacks ont donné une leçon de rugby à leurs voisins australiens sur leur pelouse en marquant six essais dans ce Rugby Championship.

Les All Blacks n'ont pas fait dans le sentiment ce samedi face à l'Australie dans le cadre du Rugby Championship. La montée en puissance est réelle pour les Néo-Zélandais. Après un nul et un succès probant sur leur sol, ils ont tout simplement corrigé les Australiens à Sydney, 43 à 5. Jamais dans l'histoire entre ces deux nations, il n'y avait eu un écart aussi grand. Les hommes d'Ian Foster ont fait mieux qu'en 2016 (victoire 8-42) sur cette même pelouse, et en 1996 à Wellington où ils avaient gagné 43 à 6. Pourtant, cette rencontre s'est déroulée dans des conditions très humides. Mais ça n'a pas empêché les visiteurs d'envoyer du jeu. A la demi-heure, le score était déjà largement en leur faveur, 26 à 0, après des réalisations de Tuinukuafe et de Mo'unga, auteur d'un doublé. L'écart aurait pu être encore plus grand sans deux essais refusés.



L'ouvreur a fait parler ses cannes pour humilier la défense locale. Une première fois en naviguant parfaitement parmi les défenseurs dans les 22m. Une seconde sur un coup de pied inspiré de Beauden Barrett derrière le premier rideau. Les Wallabies ont réagi à la pause mais ont globalement été privés de ballons, d'inspiration et de solutions. Auteur d'une grosse première période, les All Blacks ont eux terminé en trombe avec des essais de Ioane et Jordie Barrett, parfaitement servi par Mo'unga. L'ailer a fait parler ses cannes pour ajouter plus de gravitas au score final. Un succès qui permet à la Nouvelle-Zélande de remporter la Bledisloe Cup pour la 18e année de suite. Crédit vidéo : All Blacks