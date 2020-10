Historique, l'Afrique du Sud forfait pour le Rugby Championship 2020

L'Afrique du Sud a annoncé qu'elle ne participera pas à l'édition 2020 du Rugby Championship en raison des problèmes liés au Covid-19.

C'était dans les cartons depuis plusieurs semaines déjà. C'est désormais officiel, l'Afrique du Sud championne du monde ne participera pas au Rugby Championship 2020. Les Springboks ne devraient donc vraisemblablement pas jouer un seul match international cette année. "Les complications liées à la pandémie de COVID-19 et les préoccupations concernant la mise en danger sérieuse du bien-être des joueurs, ont rendu impossible l'engagement de l'Afrique du Sud envers la SANZAAR", explique le communiqué. Le staff des Boks a estimé qu'il fallait à ses joueurs 400 minutes de jeu avant de pouvoir être prêts pour un test-match, a expliqué Erasmus via le site de la SARU. Si les Européens auraient pu se rapprocher de ce quota le 7 novembre, ceux aux Japon n'ont pas du joué depuis plusieurs mois. Les éléments basés en Afrique du Sud viennent tout juste de débuter leur version du Super Rugby.

Les joueurs basés en Afrique du Sud ont disputé leurs premiers matchs de compétition ce week-end, 29 semaines après leur dernier match de compétition en Vodacom Super Rugby. En revanche, les joueurs néo-zélandais et australiens ont disputé un match test, respectivement 17 semaines et 14 semaines après avoir repris le rugby de compétition.

Le groupe de 46 joueurs devait partir de Johannesburg pour l'Australie ce dimanche. Cependant, la réglementation gouvernementale actuelle ne permettait pas de savoir si l'équipe était légalement en mesure de partir. Le fait que 24 des internationaux sélectionnés évoluent à l'étranger a également compliqué la tâche de l'encadrement au niveau administratif. "Les joueurs en Angleterre, en Irlande, en France et au Japon sont soumis à des réglementations locales et à des protocoles de voyage différents". Sans parler de potentielles fermetures de frontières dans certaines régions du globe. Pour la première fois de l'histoire, le Rugby Championship va donc se dérouler sans l'Afrique du Sud. Le titre se jouera entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Argentine, dont une partie des joueurs n'a pas beaucoup de temps au jeu au compteur. Le coup d'envoi devait être donné le 31 octobre mais il va falloir revoir le calendrier.



Pour rappel, les Boks avaient remporté l'édition 2019 avant de devenir champions du monde au Japon. Ils n'ont donc plus joué depuis la finale contre l'Angleterre. Et ne devraient également pas affronter une nation du Tiers 1 avant la tournée des Lions britanniques et irlandais prévue en 2021. Les internationaux basés au pays n'auront que la version locale du Super Rugby, lancée récemment en Afrique du Sud, pour se préparer. Les Européens seront sans doute les mieux lotis.