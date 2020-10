[ARBITRAGE] Marquer au ras du ruck dans la règle : l'exemple à suivre de Xavier Chiocci

Dans ce point arbitrage, nous revenons sur l'essai de Xavier Chiocci pour Lyon face à Pau à la 51e après un départ au ras du ruck.

Ce dimanche, le LOU a manqué une belle occasion de s'imposer à l'extérieur sur la pelouse de Pau. Et ce, malgré la belle chevauchée de Josua Tuisova. L'ailier fidjien nous a montré qu'en plus d'être puissant, il avait de sacrées cannes. Mais les Palois ont montré de leur côté qu'il avait du coeur et des tripes pour refaire leur retard de 14 points et arracher le match nul à la dernière seconde, 29 partout. Deux essais transformés à la 73e et à la 80e qui sont venus annihiler tout le travail des Lyonnais. Avant Tuisova, Ngatai et Chiocci avaient aussi trouvé la faille dans la défense béarnaise. Le Néo-Zélandais comme le Tricolore ont montré tous les deux de la lucidité pour marquer. Le premier en interceptant dès la 3e, le second en jouant parfaitement le coup au bord d'un ruck à la 51e. Un essai qui peut cependant soulever quelques interrogations. On fait le point avec notre officiel maison, Dédé Puiledébut.