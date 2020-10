[VIDEO] La chevauchée de 50 mètres en solitaire de Josua Tuisova

Le match entre le LOU et la Section Paloise a tenu toutes ses promesses avec une égalité 29-29 et un bel essai en solitaire de Tuisova.

La 4e journée de Top 14 a été bouleversée par les reports de matchs et le Covid. Mais il était encore possible de voir de belles affiches avec notamment le Racing 92 qui recevait le Stade Toulousain ou encore la Section Paloise face au LOU. Le Lou se trouvait à la 5e place tandis que Pau, 5e, débutait parfaitement ce début de saison avec une victoire à Montpellier.

Les Lyonnais tenaient pourtant le match et le score. Mais lors des 8 dernières minutes, ils ont encaissé deux essais après des fautes proches de leur ligne. Ces deux essais, les Lyonnais les prennent après des ballons joués rapidement par les Palois. Mais l'essai de Josua Tuisova est une merveille de relance. Après un mauvais jeu au pied par-dessus d'Antoine Hastoy, Tuisova récupère le ballon et s'en va seul en terre promise. Si on connaît le joueur percutant, on le sait aussi très rapide.