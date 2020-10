41-3 à la pause, triplé pour Retière, la Rochelle en balade face à Castres [VIDEO]

Le Stade Rochelais n'a fait qu'une bouchée de Castrais diminués lors de la cinquième journée de Top 14 ce samedi.

On savait que la tâche des Castrais serait ardue. Privés de matchs depuis un mois à cause de la Covid-19, ils avaient fait le déplacement à La Rochelle avec seulement 22 joueurs. Mais ça, ça ne regardait pas les Rochelais. A la maison, ils n'ont pas fait d'états d'âmes avec leurs adversaires du jour. A 33e, et à raison d'un point par minute, le score était déjà de 34 à 3 pour les locaux. Plisson ayant passé cinq pénalités avant que les essais ne pleuvent. Quatre en l'espace d'un petit quart d'heure dont un double d'Arthur Retière, récemment appelé avec le XV de France. L'ailier a terminé le match avec un triplé.



En effet, les Maritimes n'ont pas baissé le pied dans le second acte alors que le score était déjà largement en leur faveur : 41 à 3. De quoi faire plaisir au staff sur l'état d'esprit et l'engagement. Il y a cependant eu un petit temps de latence entre la réalisation de Retière à la décision de l'arbitre d'accorder un essai de pénalité à la 63e. En suivant, Leyds puis ce même Retière ont fait grimper la marque au-delà des 60 points. Un déplacement que d'aucuns considèrent comme inutile. N'aurait-il pas fallu déclarer le CO forfait et les Rochelais vainqueurs sur tapis vert ?