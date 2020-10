Top 14 - Castres avec seulement 22 joueurs pour le déplacement à La Rochelle !

Le CO ne dispose pour l’heure que de 3 piliers valides. Il alignera donc un groupe réduit face à la Rochelle ce samedi à 15h30.

Personne n'en parle...mais Castres n'a plus joué depuis plus d'un moisNous vous en parlions il y a quelques jours, le Castres Olympique vit des jours particulièrement compliqués ces derniers temps. La faute à un calendrier bouleversé, une préparation tronquée et un effectif décimé par les cas Covid et les blessures. Pour le déplacement à la Rochelle ce samedi, ce sont pas moins d’une vingtaine de joueurs qui manquent même à l’appel de Deflandre. Pas l’idéal pour se déplacer sur la pelouse de l’une des équipes en forme du moment. D’autant que malgré une équipe solide alignée, on rappelle que les Tarnais n’ont pas joué depuis plus d’un mois, la faute à trois reports ou annulations consécutifs.

La composition du CO :



Dumora ;

Palis, Combezou, Vialelle, Guillemin ;

(o) Urdapilleta, (m) Kockott;

Jelonch, Vaipulu, Babillot (cap) ;

Nkinsi, Pieterse ;

Kotze, Rallier, Tierney.



Remplaçants : Firmin, Stroe, Clerc, Kornath, Fernandez, Le Brun, Tatre.

Pire, le CO ne compte actuellement plus que trois piliers valides dans ses rangs. En l’occurrence Matthew Tierney, Daniel Kotze et Tudor Stroe, et devra donc proposer une feuille de match à 22 joueurs seulement face aux Maritimes. Une première dans l’histoire du Top 14 depuis l’instauration des 8 remplaçants en 2011.