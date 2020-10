Personne n'en parle...mais Castres n'a plus joué depuis plus d'un mois

20 joueurs manquaient à l'appel ce mardi lors de la reprise de l'entraînement au Castres Olympique. Le CO n'a plus joué depuis septembre dernier.

Saison plus que compliquée pour le Castres olymique. Les Tarnais n'ont plus joué le moindre match depuis le 13 septembre dernier et une défaite à la maison contre Paris (16-22). Par la suite, ils ont été privés de leur quart de finale de Challenge face à Leicester par l'EPCR suite à des cas de Covid-19. Le virus a une énorme incidence sur le calendrier du CO puisque les rencontres de Top 14 à Montpellier puis contre Brive ont été reportées par la Ligue Nationale de rugby. Si bien que Castres jouera ce qui sera seulement son troisième match de la saison le 17 octobre prochain à la Rochelle. Sous réserve qu'il n'y ait pas de nouveaux cas d'un côté comme de l'autre.

Dans un communiqué, le CO dévoile qu'un nouveau cas a été révélé lundi suite aux derniers tests effectués. A cela, il faut ajouter 15 joueurs qui ne peuvent pas encore reprendre l'entraînement. Si on compte les blessés, on se demande avec quel effectif Castres va bien pouvoir se rendre à la Rochelle la semaine prochaine. Il y avait pas moins de 20 éléments absents lors de la reprise de l'entraînement au Levezou ce mardi matin. "C’est forcément compliqué pour les entraineurs et les joueurs de préparer ce déplacement et de travailler avec un nombre limité de joueurs notamment devant et particulièrement en première ligne", commente Matthias Rolland sur le site du club. L'adaptation est le maître-mot au CO sans oublier la solidarité.